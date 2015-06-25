Иностранные СМИ: Королева Елизавета II умирает?

Королева уже более двух недель не появлялась на публике. Встанет ли она на ноги после столь тяжелой и продолжительной болезни – этим вопросом сейчас задаются британские таблоиды.

Как сообщила представители королевской семьи, 90-летнюю английскую королеву сразила сильнейшая простуда. Врачи прописали Елизавете II постельный режим. Из-за внезапной болезни она не выходила к подданным уже две недели, а также пропустила традиционную новогоднюю службу в церкви в Сандрингеме.

Также сильнейшую простуду недавно перенес супруг королевы принц Филипп. Некоторые полагают, что болезнь могла возникнуть на фоне трагического события, произошедшего в королевской семье. У внучки королевы Зары Филлипс накануне Рождества произошел выкидыш.