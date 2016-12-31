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Папина копия: известный российский певец показал подросшего сына

Limon.ee
Limon.ee
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Известный российский певец Стас Пьеха весьма редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни, однако на днях он порадовал их и показал своего подросшего сына Петра.

На своей странице в Instagram артист опубликовал снимок с малышом, который сидит у него на коленях.

При этом Пьеха поделился с поклонниками тем, что они с сыном загадали под бой курантов. Желание оказалось очень трогательным - не расставаться и не болеть, передает Obozrevatel.

Многие подписчики отметили, что маленький Петя просто-таки копия своего звездного папы.

Напомним, что о рождении сына поклонникам артиста долгое время вовсе не было известно. Сам Петя много времени проводит с мамой, моделью Натальей Горчаковой, в Европе, а певец часто уезжает на гастроли.

По словам Стаса, он содержит свою семью и надеется, что сможет больше времени проводить с сыном, когда тот подрастет. "Пока что у него тот возраст, мне тяжело с ним взаимодействовать. Он мало говорит и много делает. Но скоро придет тот возраст, когда я смогу его взять за руку, разговаривать с ним и показывать что-то", - рассказал Пьеха в студии передачи "Наедине со всеми".

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