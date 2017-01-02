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Смотри: 50-летняя Синди Кроуфорд восхитила фигурой в бикини

Limon.ee
Limon.ee
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Американская супермодель Синди Кроуфорд порадовала поклонников на странице в Instagram солнечными фото. 50-летняя модель вместе с семьей проводит зимние каникулы в Майами, передает Сегодня.ua.

Кроуфорд наслаждается отдыхом на океанском побережье.

На одном из снимков Синди позирует на пляже. Модель принимает солнечные ванны, лежа на шезлонге.

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