Смотри: 50-летняя Синди Кроуфорд восхитила фигурой в бикини

Кроуфорд наслаждается отдыхом на океанском побережье.
На одном из снимков Синди позирует на пляже. Модель принимает солнечные ванны, лежа на шезлонге.
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Американская супермодель Синди Кроуфорд порадовала поклонников на странице в Instagram солнечными фото. 50-летняя модель вместе с семьей проводит зимние каникулы в Майами, передает Сегодня.ua.
Кроуфорд наслаждается отдыхом на океанском побережье.
На одном из снимков Синди позирует на пляже. Модель принимает солнечные ванны, лежа на шезлонге.
Смотрите фото ЗДЕСЬ!
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С наступающим!