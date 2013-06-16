Обнародовано предсказание Ванги на 2017 год

Еще за два десятилетия до наступления Года Петуха провидица предсказала, что Россия – единственное государство, которое может остановить страшные геополитические перемены и предотвратить Третью мировую войну.

Кроме того, ясновидящая предрекла объединение всех славян.

Напомним, что предсказания Ванги на 2016 год касались усиления экстремизма. В частности, она предрекала миру "великую исламскую войну". На фоне активности ИГИЛ, эти предсказания выглядят особенно правдоподобными.

Отметим, что Ванга также предрекла и то, что "исламская война" выйдет за пределы Ближнего Востока, что положит начало вторжению исламистов, которое приведет к краху Европы в 2044 году.

Впрочем, справедливости ради стоит упомянуть, что не все предсказания Ванги сбывались. Так она говорила, что Третья мировая война будет длиться с осени 2010 года по осень 2014 года.