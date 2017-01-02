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«Голубой огонек»: телезрителей шокировало выступление российской звезды в новогоднюю ночь (видео)

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На новогоднем шоу российского телеканала НТВ зрителей шокировал своим образом певец Борис Моисеев.

Об этом в своем микроблоге в Тwitter отметил пользователь под ником Joker и выложил сюжет выступления Моисеева.

На видео певец сначала пытается сексуально поедать банан в огромном ящике, а потом поет всем знакомую с детства песенку из мультфильма "Чебурашка и крокодил Гена".

Удивляет и наряд Моисеева, костюм Чебурашки он интерпретировал по своему вкусу. "Нет худа без добра: посмотрев Борино выступление народ повернулся к Богу. Наконец-то Борис начал оправдывать свою святую фамилию", - написал Joker.

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