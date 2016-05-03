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Вот о какой знаменитости думают мужчины и женщины, когда мастурбируют

Limon.ee
Limon.ee
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Мастурбация – до сих пор считается запретной темой, хотя она является вполне естественным процессом самопознания, пишет Soulpost.

Недавно, разработчик и производитель вибраторов We-Vibe опросил 1032 мужчин и женщин об их привычках и предпочтениях во время мастурбации и вот что обнаружилось…

Мастурбация – дело привычки

62% женщин в отношениях сказали, что имеют определенные привычки до и во время мастурбации, например, просматривают видео для взрослых или эротические фотографии, слушают музыку или ласкают себя при помощи вибратора.

Женщины предпочитают секс-игрушки порнофильмам

Когда процедура становится скучной, вы оживляете ее! 82% опрошенных сказали, что всегда ищут чего-то новенькое, чтобы посмотреть, 91% мужчин считают, что порно вносит новизну в их занятия самоудовлетворением, в то время, как только 67% женщин считают так же.

Оказывается, большинство женщин предпочитают использовать секс-игрушки, например, вибраторы. We-Vibe обнаружили, что 73% женщин иногда или всегда используют секс-гаджеты. Только 22% мужчин считают, что игрушки уместны во время мастурбации.

Они часто фантазируют о знаменитостях

Больше мужчин (33% опрошенных) склонны думать о знаменитостях, когда мастурбируют, по сравнению с 19% женщин. При этом одинокие мужчины фантазируют о знаменитостях больше по сравнению с женатыми мужчинами.

Дженнифер Лопес. Фото: Scanpix/AP

Кто же является в сексуальных фантазиях чаще остальных? На первом месте у мужчин – Дженнифер Лопес. А у женщин — Ченнинг Татум.

Ченнинг Татум. Фото: Scanpix/SIPA

Люди обычно держат свою интимную жизнь в секрете

Это подтверждает мастурбацию как запретную тему. Четверть опрошенных признают, что никогда не признавались о своей сексуальной жизни. Кроме того, 49% недоговаривают или лгут об их сексуальной жизни.

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