Последняя жертва високосного года: Мэрайя Кэрри оконфузилась в прямом эфире главного новогоднего шоу

Как сообщили РИА Новости во время трансляции концерта с Таймс-сквер, Кэри должна была исполнить песню Emotions, но с первых же секунд не смогла попасть в фонограмму. Сперва звезда смутилась, на потом пожала плечами и стала общаться со зрителями.

Фото: Scanpix

"Ну что ж, с Новым годом. Мы не проверяли эту песню. Но она стала первым номером (в чартах. – Ред.), этого не отнимешь", — заявила певица.

Фото: Scanpix

Позже она предложила зрителям самостоятельно спеть ее песню, а далее просто исполняла номер, танцуя с партнерами по сцене.

Фото: Scanpix

Стоит отметить, что Кэрри попыталась исправить ситуацию исполнением второй песни, но не сложилось. "Лучше не стало", - признала певица и покинула сцену под аплодисменты зрителей.