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Эвелин Ильвес о новорожденном сыне Тоомаса Хендрика Ильвеса: скоро бабочку наденет 1

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Бывшая первая леди Эстонии и телеведущая Эвелин Ильвес рассказала, что, судя по фото, сын Тоомаса Хендрика Ильвеса от его супруги Иевы, выглядит просто копией отца, передает Elu24 со ссылкой на интервью Õhtuleht.

«Скоро бабочку наденет. 28 декабря ему только исполнился месяц, но он уже сейчас кажется таким большим, хотя он уже при рождении был довольно крупным – по слухам весил около пяти килограммов», - рассказала Эвелин. 

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