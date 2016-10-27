«Скоро бабочку наденет. 28 декабря ему только исполнился месяц, но он уже сейчас кажется таким большим, хотя он уже при рождении был довольно крупным – по слухам весил около пяти килограммов», - рассказала Эвелин.
Эвелин Ильвес о новорожденном сыне Тоомаса Хендрика Ильвеса: скоро бабочку наденет 1
2. Январь 2017 11:42
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Бывшая первая леди Эстонии и телеведущая Эвелин Ильвес рассказала, что, судя по фото, сын Тоомаса Хендрика Ильвеса от его супруги Иевы, выглядит просто копией отца, передает Elu24 со ссылкой на интервью Õhtuleht.