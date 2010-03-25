Сигурни Уивер поделилась секретами нового «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон очень тщательно подходит к подготовке каждого своего фильма. С скрупулезностью он выбирает идею и обдумывает идеи ее воплощения. Одним из самых масштабных фильмов в списке Кэмерона является «Аватар», причем как в плане создания, так и кассовых сборов: при потраченных 246 миллионах долларов, мировые сборы составили 2,8 миллиарда долларов.

Теперь Джеймс хочет попытаться повторить этот успех, разрабатывая сиквелы первой части. На данный момент режиссер работает сразу над тремя продолжениями. О том, как будут происходить съемки, рассказала журналистам актриса Сигурни Уивер.

«Думаю, он пытался разработать технологию. Мы собираемся работать над всеми четырьмя фильмами одновременно, поэтому он старался удостовериться, что у него все готово для того, чтобы начать работу и избежать задержек в процессе. Кэмерон экспериментирует.

Не знаю, появятся ли какие-то из его экспериментов в фильме, потому что они не касаются сюжета, но уверена, что он пытался понять, как заснять животное в той или иной обстановке и тому подобное. Другими словами, он пытался выяснить все детали до начала съемок, чтобы не тратить время потом», – поделилась с журналистами Уивер.

Кстати, сам Кэмерон также пообщался с прессой и признал, что первый «Аватар» его не слишком устроил: «Последние полтора года мы потратили на разработку нового программного обеспечения и визуальных эффектов. После производства первого фильма мы осознали наши слабые стороны, и работаем над ними в первую очередь». Напомним, премьера «Аватар 2» запланирована на декабрь 2018 года. Следующие части должны выйти в конце 2020, 2022 и 2023 годов.