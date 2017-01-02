Максим Фадеев в ужасе от пошлости и глупости в эфире новогодних телепередач

Порой "вашу маму тут и там показывали" – звезды пели одновременно на разных каналах. Потом слово взял Жириновский, которого всегда зовут для смеха. После поздравления политика прошлись по Трампу, Клинтон и Меркель. Киркоров и Басков в образах Фили и Степашки шутили про падение цен на нефть. Словом, телевизионная новогодняя ночь на российских телеканалах с каждым годом все сильнее напоминает шабаш.

Такого же мнения придерживается и продюсер, композитор Максим Фадеев. "Я не смог досмотреть ни одно музыкальное "шоу" на федеральных каналах, – признался он. – Такое ощущение, что у руководства первого и второго канала мир застыл в 1993 году".

"Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки, а все вместе это просто погружение в ад. Я искренно боялся переключить на первый или второй каналы, что бы не попасть в "прошлое" на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке!", – возмущен Максим.

"Мне интересно, сколько просуществует еще в таком виде "развлекательное" телевидение? Неужели они не видят, что это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение верх пошлости! Жаль наших артистов которые, по привычке соглашаются участвовать на "Балу у Сатаны"! Господи, когда закончатся эти "Песни Года" и "Голубые огоньки"?" – написал Фадеев на своей странице в социальной сети.