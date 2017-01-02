Налетаем! Предприимчивый латвиец нашел гениальный способ разбогатеть на новогодних праздниках

«Вода, заряженная лидерами мировых держав: В. Путин, Н. Ушаков, М. Кучинскис и Р. Вайонисом. Поможет справиться с похмельем, обезвоживанием, бесплодием и многими другими недугами. Срок годности водички не ограничен. Держал для себя, но не пригодилась».

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