Фото: Ксения Собчак похвасталась красивой грудью

На своей странице в Инстаграм телеведущая опубликовала фото в красивом длинном платье с острым декольте. Ксения призналась, что довольна своей фигурой после родов, подписав кадр так: "Как же приятно наслаждаться такими простыми и забытыми радостями как: 1) Иметь талию 2) Спать на животе 3) Примерить новую для себя модель платьев с «глубоким декольте" ибо теперь, хоть это и ненадолго, "есть что показать". В действительности, после рождения ребенка Ксения стала выглядеть намного сексуальнее и женственнее.

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