Смело доверяйте своей интуиции: гороскоп на 2 января

Можно доверять своей интуиции во всем, кроме вопросов, связанных с романтическими отношениями – здесь, увы, у многих сильно стремление выдать желаемое за действительное, что и порождает ложные представления о себе и окружающих, пишет Dvorec.

Постарайтесь найти время для активного отдыха, прогулок на свежем воздухе, поездок. Те, кто путешествует или проводит много времени за рулем, должны быть особенно осторожны, существует вероятность неприятных недоразумений. Тем, кто заботится о здоровье, стоит устроить разгрузочный день, отдав предпочтение растительной пище.

Овен

День, когда можно поступить так, как хочется – отложить дела и максимум времени посвятить развлечениям и приятным занятиям. Жизненный тонус очень высок, вы полны энергии и любые нагрузки переносите легко. Единственная, пожалуй, неприятность этого дня – необходимость значительных расходов, о которых, однако, вы не будете сожалеть. Воспользуйтесь возможностью посетить необычные места, расширить свой кругозор. Порадуют визиты старых друзей, весьма интересными окажутся и их предложения, даже несколько не соответствующие вашему образу жизни.

Вполне гармоничны отношения с родственниками, можно не только приятно провести время вместе, но и обсудить важные, актуальные проблемы. В сфере романтических привязанностей сильны позитивные тенденции.

Телец

Жизненный потенциал невысок, возможно ухудшение самочувствия, ощущение переутомления, упадка сил. Самое время вспомнить о пользе здорового образа жизнь, отказаться от гастрономических излишеств, ограничиться умеренным употреблением алкоголя. Тех, кому удастся настроиться на активный лад, ждет очень интересный и приятный день, который можно посвятить как делам, так и развлечениям.

Прекрасные перспективы открываются перед влюбленными. Можно изменить к лучшему романтические отношения, внести в них нечто новое, не прикладывая для этого серьезных усилий. Полагайтесь на свою интуицию – она подскажет, как следует себя вести в компании новых знакомых, чтобы произвести благоприятное впечатление на того, кто вам особенно симпатичен.

Близнецы

День будет удачным во многих отношениях, однако по-настоящему удачно проведут его те, кто умеет не создавать лишних хлопот ни себе, ни окружающим. Несколько легкомысленное отношение к любым делам оказывается весьма оправданным, вовсе не обязательно прикладывать титанические усилия, чтобы добиться хороших результатов.

Вероятны удачные покупки, подарки, денежные поступления. День подходит для посещения торжественных мероприятий, общественных собраний. Активный отдых положительно скажется на вашем самочувствии и принесет приятные эмоции. Влияние негативных тенденций может не лучшим образом сказаться на отношениях с родственниками.

Рак

Высока вероятность ссор и размолвок с любимым человеком, влияние неблагоприятных тенденций на сферу личных отношений весьма сильно. Не стоит планировать на этот день важные дела, в особенности – требующие внимания и сосредоточенности. Удачными будут поездки; этот день отлично подходит для того, чтобы навестить знакомых, живущих далеко, или отправиться куда-то вместе с друзьями.

Возможно получение дорогих подарков, весьма удачными будут крупные покупки. Можно найти единомышленников, людей, разделяющих ваши интересы. Поднимут настроение необычные развлечения, любые нарушения привычного распорядка дня пойдут вам на пользу.

Лев

Влияние позитивных тенденций усиливается, увеличиваются возможности, открывающиеся перед вами. Не бойтесь испытать свои силы в новом деле, заняться чем-то необычным. Вероятны интересные идеи, касающиеся проведения досуга, организации поездок, занятий спортом. Скучать не придется ни вам, ни вашим близким – удастся найти дело, которое всем окажется по душе. Вполне благоприятный день для решения бытовых проблем, украшения жилища.

Вероятны визиты старых знакомых и дальних родственников; прием гостей окажется делом нешуточным и долгим. Укрепляются дружеские и романтические отношения, появляется достаточно причин для того, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее, не опасаясь неприятных сюрпризов и разочарований.

Дева

Напряженность нарастает, и в наибольшей степени эта тенденция повлияет на ваши отношения с близкими людьми. Старайтесь избегать ссор; конфликты, вырастающие из мелких недоразумений и недопонимания, могут оказаться на удивление долгосрочными. Общение с любимым человеком может быть омрачено проявлениями ревности и разногласиями, касающимися отдаленного будущего.

День подходит для поездок, путешествий и активного отдыха. Можно пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, повидать старых деловых партнеров. Жизненный потенциал достаточно высок, но вы поступите мудро, если не станете испытывать свой организм на прочность.

Весы

День из числа удачных и приятных. Он хорошо подходит для того, чтобы навестить далеко живущих родственников и друзей, по мере сил помочь им в решении бытовых проблем. Вероятно появление интересных идей у тех, кто занимается обустройством собственного жилья. Новая информация обещает быть полезной. Хорошо усваиваются знания, можно посвятить день учебе или творческой работе.

Не возникнет повода для ссор с родственниками и любимым человеком. Сильно стремление к новым впечатлениям, разнообразию эмоций. Воздержитесь, по крайней мере, от участия в опасных затеях – здравый смысл поможет избежать лишних переживаний. Жизненный потенциал высок.

Скорпион

Прекрасный день для тех, кто планирует делать покупки и вообще заниматься делами, так или иначе касающимися финансовой сферы. Вероятно также получение подарков, в том числе и весьма ценных и полезных. Не торопитесь реализовывать идеи, посетившие вас в последнее время – сейчас подходящий момент для того, чтобы заново их обдумать и слегка подкорректировать.

Не исключены споры с родственниками, возвращение проблем и конфликтов недавнего прошлого. Воздерживайтесь от необдуманных обещаний, особенно – если речь идет об отдаленном будущем. Этот день подходит для посещения салона красоты и проведения любых оздоровительных процедур.

Стрелец

Усиливается влияние негативных тенденций в сфере романтических отношений. Вы слишком обидчивы, а порой и капризны, и любимому человеку не так-то просто найти с вами общий язык. Постарайтесь не сосредотачиваться на негативных переживаниях, ищите способ приятно и интересно провести время: новые впечатления – это лучший способ избавиться от хандры.

Можно делать покупки, заниматься обустройством жилья и украшением интерьера. Вероятны интересные идеи, творческие озарения, а также встречи с людьми, готовыми поделиться с вами полезной информацией. Не будьте слишком критичны к себе и простите близким их маленькие слабости.

Козерог

Вам свойственны резкие перепады настроения, порой раздражительность и обидчивость будут переходить все допустимые грани. Общение с родственниками потребует незаурядного терпения, тем более, что вам не раз напомнят об оставшихся в прошлом конфликтах и проблемах. Некоторым Козерогам придется уделить время общению с весьма неприятными особами. Друзья наверняка обрадуются вашей компании, но именно от вас будут ждать оригинальных идей и необычных предложений.

Неплохой день для романтических свиданий, которые можно повести в непривычной, почти экзотической обстановке. Нежелательно экспериментировать с имиджем и совершать экстравагантные поступки.

Водолей

Прекрасный день для тех, кто умеет строить планы и претворять их в жизнь. Не следует лениться, придаваться бездействию и лени: найдите себе дело по душе, которое позволит получить приятные эмоции. Не приходится надеяться, что друзья найдут способ развеселить вас – организовывать свой досуг придется самостоятельно, щедро делясь с окружающими хорошими идеями.

Несколько скептически настроены родственники, ваши намерения вызывают у них скорее недоумение, чем восторг и радость. Будьте осторожны в дороге, не доверяйте малознакомым людям, сколь бы симпатичными они ни казались. У юных представителей знака могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Рыбы

Очень сильно влияние позитивных тенденций, вас ждет немало приятных и интересных событий. Этот день отлично подходит для разнообразных поездок, можно наносить визиты родственниками и друзьям, принимать активное участие в светских мероприятиях, посещать многолюдные собрания. Вероятны необычные приглашения и предложения, позволяющие в полной мере проявить ваш незаурядный творческий потенциал.

Улучшаются отношения с близкими людьми, можно повидаться со старыми знакомыми, восстановить прерванные отношения. Вероятность романтических увлечений велика, но принести они могут как радость, так и разочарование – многое зависит от вашего умения разбираться в людях.