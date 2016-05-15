Премьер-министр Украины: мы проведем Евровидение в Киеве на высшем уровне

Украинский государственный и политический деятель Владимир Гройсман накануне Нового года рассказал, что проверил состояние подготовки к международному песенному конкурсу Евровидение 2017, который пройдет в Киеве в мае.

По его мнению, одним из главные событий 2016 года стала победа Джамалы в Швеции на Евровидении.

“Сейчас идет работа по подготовке Евровидения 2017. Накануне Нового года проверил состояние дел. Уже есть договоренность с шоу-продюсером Стюартом Барлоу, для которого это Евровидение станет уже шестым. Подписан договор со студией дизайна сцены – Wider Design. Определено место проведения и подписан договор с Международным Выставочным Центром. Проведены предварительные переговоры между НТКУ и Министерством экономики Украины относительно максимального применения системы Система публичных электронных закупок ProZorro и проведения открытых и прозрачных тендерных процедур. Наша задача – провести конкурс на высоком организационном уровне и мы проведем "Евровидение-2017" в Киеве на высшем уровне! И пользуясь случаем, хочу пожелать нам всем новых побед в Новом году!“, – написал на своей соцстраничке Владимир Гройсман.