Зачем им столько денег? Семейный бюджет Пугачевой и Галкина

Меж тем и супруг певицы юморист Максим Галкин не отстает. За 50 тысяч евро он и пошутит, и байку про коллег-артистов расскажет, и споет, и спародирует десяток известных персонажей.

Зачем им столько денег? Но ведь по доходу и расход, как известно.

Только за пребывание в элитном французском детском саду дочери Лизы и сына Гарри пара платит около 10 тысяч евро в месяц.

За эти деньги в подмосковном садике детей Примадонны учат двум языкам, рисованию, хореографии, игре на музыкальных инструментах, хоровому пению и многому другому.

Считаем дальше. Как сообщает рижский журнал «Открыто», домработница Пугачевой и Галкина получает примерно 1500 евро в месяц. К Новому году ей положена премия в размере месячного оклада. Но ведь и есть за что – уборщице надо поддерживать в идеальной чистоте шестиэтажный замок площадью в 2300 квадратных метров.

Также прибалтийские журналисты выяснили доход нянь трехлетних детей Примадонны.

Валентина, отвечающая за Лизу, и Татьяна, опекающая Гарри, зарабатывают по 3000 евро в месяц.

Содержание замка в деревне Грязь, говорят, обходится в 2 тысячи евро. В доме есть большой бассейн – это еще 1660 евро. Охрана и прислуга «съедают» 2850 евро.

Кроме того, у Пугачевой и Галкина есть повара, водители и концертные директора. Расходы на них составляют примерно 8 тысяч евро.

Словом, только успевай открывать кошелек. "Говорю Алле постоянно: "Иди пой, иди пой! Одно дело – я выступаю, другое – ты. Это ж совсем другие тити-мити!" – рассказал порталу Dni.Ru Максим Галкин. Так что и на пенсии Пугачевой нет покоя – надо постоянно работать.