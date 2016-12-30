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Фото: Мария Шарапова произвела фурор точеной фигурой в бикини3

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Прославленная теннисистка Мария Шарапова отдыхает в экзотическом месте – красавица спортсменка наслаждается прелестными видами Гавайских островов, передает СтарХит.

Не забывает Мария и о подписчиках своего микроблога, время от времени делясь с ними фотографиями, сделанными во время отдыха. Очевидно, что один из снимков поклонники спортсменки запомнят надолго, настолько он их впечатлил и поразил воображение. Мария Шарапова отважилась на редкий для нее поступок – девушка позирует в бикини. А точнее, она запечатлена, осторожно ступающей по каменистому пляжу. На фото спортсменка выглядит очень беззащитной и трогательной, что только придает сексуальности и эротизма ее образу.

«Что случилось с белым песком Гавайских пляжей?» - с шутливой интонацией прокомментировала кадр Мария Шарапова.

 

A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

Впрочем, тех, кто поспешил ответить на вопрос теннисистки, не нашлось. Зато от желающих сделать Марии комплименты по поводу ее точеной фигуры, отбоя нет. Под снимком Шараповой в бикини оставлено несколько сотен восторженных комментариев на разных языках.

«Мария, вы совершенство!», «О, я могу считать это фото подарком на Новый год от вас?», «Ничего себе, вы прекрасно выглядите!», «Мария, я люблю вас», «Вы потрясающи в этом черном бикини», «Ты с каждым днем становишься красивее», «Маша, вы - красотка! Вы великолепны! Дай Бог вам здоровья и успехов в любимом деле!», - пишут поклонники Марии Шараповой.

 

Vacation #Travel

A photo posted by Maria Sharapova (@mariasharapova) on

Стоит отметить, что поддержка фанатов в 2016 году была для спортсменки важна как никогда. Напомним, что минувшей весной теннисистка оказалась в эпицентре допингового скандала. Ее уличили в приеме мельдония, который с начала 2016 года был внесен в список запрещенных препаратов.

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