Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Мурашки по коже: названо самое страшное место в мире

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Расположенный в Трансильвании лес Хойя-Бачу, известный как бермудский треугольник Румынии занял первую строчку в рейтинг «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью», который составил 9gag.com.

Хойя Бачу называют румынским "Бермудским треугольником" из-за странной формы его деревьев и необъяснимых явлений. Румынский лес вызвал большой интерес пользователей во всем мире — ему поставили «лайк» более 20 тысяч человек.

Назван лес в честь пастуха, пропавшего в нем со стадом из 200 овец. Как отмечается, у попавшего в Хойя Бачу возникает чувство тревоги, возможны приступы тошноты и мигрени, даже высыпания на коже. Этот район славятся своими паранормальными явлениями: НЛО, странными звуками и спектральными сущностями, снятыми на камеру.

Между тем вторую строчку рейтинга занимает французская коммуна Орадур-сюр-Глан. Раньше на том же самом месте с тем же самым названием находился поселок. Во время Второй мировой нацисты дотла сожгли его и убили каждого жителя. Призраки до сих пор бродят по коммуне.

Также в список попали и знаменитые «ворота ада» в Туркменистане – газовый кратер Дарваза. В 2010 году президент страны Гурбангулы Бердымухамедов распорядился засыпать проклятый кратер, но это поручение так и не было исполнено.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжизньлесместорумыния
C новым годом!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Смотри!
смотри!
Эксклюзив!
смотри!
ПРОСТО БОМБА!
смотри!
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
15:45
С возрастом секс становится только лучше благодаря опыту, утверждают эксперты
15:35
Премьер-министр Украины: мы проведем Евровидение в Киеве на высшем уровне
15:12
Зачем им столько денег? Семейный бюджет Пугачевой и Галкина
14:58
Фото: Мария Шарапова произвела фурор точеной фигурой в бикини (3)
14:29
Мурашки по коже: названо самое страшное место в мире
14:04
Пять повседневных привычек, которые вредят здоровью не меньше, чем сигареты и алкоголь
13:40
Актриса Елена Ксенофонтова рассталась с мужем
13:08
Смотри: ГлюкоZа отметила Новый год пошлым снимком
12:42
Нагиев обозвал беременную Гагарину
12:15
Деды Морозы всей Эстонии, объединяйтесь! Глядя на эти фото, понимаешь, что у жителей нашей страны действительно хорошо с фантазией!
11:32
Почему 2016 был таким тяжелым и чего нам ждать от 2017 года
11:04
Фотоновость: житель многоквартирного дома в Таллинне хотел сделать приятное своим соседям, но что-то пошло не так (2)
10:48
День, которого нет: как пережить 1 января
10:22
Павел Прилучный с женой празднуют пополнение в семье (видео)
09:10
Каким будет первый день 2017 года? Скорее читайте гороскоп на 1 января!
21:45
Полина Гагарина впервые прокомментировала беременность
21:30
Команда портала Limon.ee поздравляет всех с Новым годом! Живите, творите, работайте и отдыхайте страстно! (видео)
21:15
Давайте посочувствуем Ольге Бузовой: телеведущая осталась под Новый год без мужа, машины и денег. Ей не с кем справлять праздник
20:55
Берите пример, ей 16, а уже мать: дочь Эрики Салумяэ под Новый год разродилась в Таиланде (3)
16:46
Немного астрологии напоследок: прощай 2016, привет 2017!
Все новости
KrasotkaЦеликом
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно

Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно

Три необычных рецепта для новогоднего стола

Три необычных рецепта для новогоднего стола

Пять рецептов на Новый год от Юлии Высоцкой

Пять рецептов на Новый год от Юлии Высоцкой

15:45
С возрастом секс становится только лучше благодаря опыту, утверждают эксперты
14:34
Как просыпаться счастливой: шесть простых советов (2)
13:37
Полезные лайфхаки для волос
12:38
Модный гороскоп на 2017 год
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Пять повседневных привычек, которые вредят здоровью не меньше, чем сигареты и алкоголь
Фотоновость: житель многоквартирного дома в Таллинне хотел сделать приятное своим соседям, но что-то пошло не так(2)
Почему 2016 был таким тяжелым и чего нам ждать от 2017 года
Смотри: ГлюкоZа отметила Новый год пошлым снимком
Мурашки по коже: названо самое страшное место в мире
Топ комментариев
На Божену Рынску совершено нападение(13)
Божена Рынска заявила, что не собирается уезжать из России(11)
У Керсти Кальюлайд день рождения, ей сегодня 47 лет! Вы только посмотрите, какую открытку приготовил ей Postimees!(6)
Российский певец обнаружил странности в катастрофе Ту-154(5)
Новые подробности: Божена Рынска из-за травли потеряла ребенка (4)
CмотриЦеликом
Деды Морозы всей Эстонии, объединяйтесь! Глядя на эти фото, понимаешь, что у жителей нашей страны действительно хорошо с фантазией!

Деды Морозы всей Эстонии, объединяйтесь! Глядя на эти фото, понимаешь, что у жителей нашей страны действительно хорошо с фантазией!

Фотоновость: житель многоквартирного дома в Таллинне хотел сделать приятное своим соседям, но что-то пошло не так

Фотоновость: житель многоквартирного дома в Таллинне хотел сделать приятное своим соседям, но что-то пошло не так (2)

Мужчины подкрались к спящему бомжу и обложили его подарками. Его реакция после пробуждения — бесподобна!

Мужчины подкрались к спящему бомжу и обложили его подарками. Его реакция после пробуждения — бесподобна! (2)

31. дек
Традиция или недостаток фантазии? Зрители заметили в поведении Эвелин Ильвес нечто странное (видео) (1)
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогодгороскопденьгиджордж майклжизньзвездыинтересноксения собчаклюбовьновыйновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссемьясмертьсмотрисынталлиннфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees