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Пять повседневных привычек, которые вредят здоровью не меньше, чем сигареты и алкоголь

Limon.ee
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Принято считать, что вредные привычки, как правило, связаны с алкоголем или курением. Вы удивитесь, но их гораздо больше. Многие из них вы совершаете каждый день, сами того не осознавая! Хотите узнать больше о том, чем вы грешите? Вот пять таких привычек.

1. Вы сидите весь день. Даже если вы любите спорт, но при этом часто проводите дни в сидячем положении, это негативно влияет на ваш организм, пишет Маркетиум. Это вредит и осанке, и фигуре, и ягодицам. Более того, с пассивным образом жизни связаны 160 000 случаев рака молочных желез, толстой кишки, простаты и легких.

Что делать? 

Возьмите себе за привычку делать перерывы. Если у вас много работы, вы все равно можете делать перерывы по 10–15 минут, чтобы пройтись или размяться на месте. Ходьба — это очень полезно.

2. Вы едите слишком много мяса и сыра. В животных белках содержится гормон, который способствует росту раковых клеток. Если вы будете слишком много употреблять таких белков, то ваш риск заболеть раком увеличится в четыре раза!

Что делать?

Замените некоторые продукты с животными белками на вегетарианский белок. Занятно, что после 65 лет человек может кушать животный белок чаще, потому что гормон, способствующий росту раковых клеток, замедляет свою работоспособность.

3. Вы готовите на неправильном масле. Если вы неправильно подбираете масло для готовки, то рискуете даже вызвать воспаление дыхательных путей! Например, растительное масло при высокой температуре вырабатывает альдегиды, которые пагубно влияют на организм.

Что делать?

Разберитесь с тем, как правильно готовить, используя разные масла. Например, оливковое масло не подходит для жарки при высокой температуре, но отлично подходит для жарки при низкой. Масло авокадо — лучший выбор для жарки при высокой температуре. И не забывайте включать вытяжку или приоткрывать окна!

4. Вы загораете в солярии. Курение приносит меньший риск заболевания раком, чем такой загар! Во-первых, постарайтесь полюбить бледную кожу. Если же вы очень хотите приобрести более смуглый оттенок кожи, то кушайте больше моркови и томатов. Оба продукта богаты каротиноидами, которые способны незначительно изменить цвет кожи естественным путем.

5. Вы не высыпаетесь. Это уж точно одна из самых вредных привычек современного общества! Хроническое недосыпание вызывает высокое кровяное давление, сердечные приступы, инсульты, ожирение, а также множество других проблем со здоровьем. Некачественный сон, который постоянно прерывают, может привести к росту раковых опухолей.

Что делать?

Не думайте, что усталость — это нормально! Если вы чувствуете, что вам не хватает сна, то обязательно найдите время для отдыха. Если же вы страдаете бессонницей, то обратитесь к врачу!

Как видите, люди нередко забывают заботиться о своем здоровье в тех ситуациях, когда кажется, что нет ничего опасного. И все же, поберегите себя и не совершайте этих ошибок!

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