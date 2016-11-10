Нагиев обозвал беременную Гагарину

В финале пятого сезона шоу "Голос" ведущий Дмитрий Нагиев дал слово наставникам. Они на протяжении четырех месяцев готовили своих подопечных, переживали за них. Но решилось все в итоге путем зрительского голосования.

Полина Гагарина сидела в кресле наставника второй сезон подряд. Когда-то она участвовала в проекте по поиску талантов "Фабрика звезд". А теперь уже и сама открывает новых звезд.

"Слово предоставляется доброй Фрекен Бок нашего проекта Полине Гагариной", – не без иронии представил Нагиев наставницу, подразумевая толстую домомучительницу из сказки про Карлсона."Если, Дмитрий, под фразой "Фрекен Бок" вы подразумеваете, что я стала шире, то что поделаешь", – рассмеялась Полина. Для съемок она хотя и выбрала черные платья, которые должны визуально скрыть фигуру, но все равно то обстоятельство, что Полина находится в интересном положении, не осталось без внимания.

Как говорят, певица уже находится на третьем или четвертом месяце. При этом представители артистки от комментариев воздерживаются, туманно поясняя: "Полина продолжает работу в обыкновенном режиме, в соответствии с запланированным и утвержденным ранее графиком".