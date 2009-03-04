Почему 2016 был таким тяжелым и чего нам ждать от 2017 года

Ко всему прочему, за этот год было расторгнуто много браков. Некоторые астрологи едины во мнении, что високосный год открывает новый цикл, поэтому людям важно освободить место в жизни. А Огненная обезьяна, по словам астролога Вероники Андреевой, любила проверять чувства людей на прочность.

Юлия Самоделова подтверждает все самые коварные опасения, заявляя, что этот год прошел под знаменем огня. Каждый день был наполнен эмоциональными вспышками, которые приводили к необдуманным поступкам. Самоделова не отрицает тот факт, что будущее выстраивается по индивидуальному гороскопу, но общие закономерности едины для всех.

«Я полагаю, что этот год особенно богат на разводы не только потому, что 2016 год является високосным, но и из-за того, что это год красной Обезьяны. Именно в эти годы происходит много провокаций, достигающих цели. А когда в паре один провоцирует, другой может отреагировать словами: «Тогда давай расстанемся». Результат налицо», – рассказала астролог Самоделова.

Надо отметить, что у победителя шестой «Битвы экстрасенсов» Александра Литвина свое мнение насчет минувших 365 дней. Он полагает, что мы стали жертвами сильнейшего облучения. По его мнению, в этом году каждый человек попал под волну эйфории, которая вылилась в целый список необдуманных поступков. Еще год назад Литвин предупреждал, что необходимо научиться принимать самостоятельные ршения и не идти на поводу другим. Это могло быть чревато негативными последствиями.

«Энергия 2016 года пролонгирована во времени, она частично захватит и 2017-й. Иссякнет она только где-то в районе первой декады февраля. Но, так как этот месяц тяжелый сам по себе, пиковые, стрессовые нагрузки на людей я ожидаю в районе 17 числа, плюс/минус пять дней. Дальше будет полегче», – обещает Литвин.

Экстрасенс уверен, чтобы время до февраля 2017-ого прошло наиболее благополучно, необходимо оградить себя от опрометчивых поступков. В январе нужно грамотно расставить приоритеты на все грядущие месяцы, чтобы все сложилось ровно таким образом, как вы задумали. Предугадать все, по мнению Александра, окажется невозможным, но попытаться стоит.

«До пятого января — реально хорошее время, чтобы заняться планированием. Используйте его по назначению! Не следуйте инструкциям, а создавайте их сами. Энергия месяца позволяет встать в один ряд с ведущими людьми, а не оставаться ведомыми. Не бойтесь просить — мирозданию нужно сообщать о своих намерениях», – поведал Александр Литвин.

Павел Глоба вторит словам участника «Битвы экстрасенсов», однако выдвигает куда более неутешительный диагноз году Огненной обезьяны. Он убежден, что в связи с глобализацией в мире все процессы начали протекать куда быстрее прежнего, поэтому трагедии людей, которых они не ожидали, кажутся весьма очевидными, поскольку протекали с бешеной скоростью, опередив естественный ход истории.

«Глобализация, захлестнувшая мир, значительно ускорила ритм жизни: все вокруг бешено крутится, картинки сменяют друг друга во мгновение ока… И казалось бы, что это естественный ход истории и иначе просто быть не может. Но на самом деле ускорение глобальных процессов сказалось на всех сферах жизни, и в 2016 году мир в полной мере ощутил всю тяжесть последствий», – заявлял в конце прошлого года хиромант.