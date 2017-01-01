Деды Морозы всей Эстонии, объединяйтесь! Глядя на эти фото, понимаешь, что у жителей нашей страны действительно хорошо с фантазией!

Даже по-осеннему теплая и дождливая погода не помешала жителям Эстонии творчески подойти к праздникам разбавить серый пейзаж за окном. Портал Limon.ee предлагает вам взглянуть на занимательные снимки, которые были опубликованы в Facebook.

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