Фотоновость: житель многоквартирного дома в Таллинне хотел сделать приятное своим соседям, но что-то пошло не так

«Отличного окончания старого года и еще лучшего нового года нашим соседям!», - иронично подписали снимок, на котором изображен полупустой ящик с мандаринами. По всей видимости, кто-то хотел порадовать своих соседей по подъезду, предлагая им отведать бесплатных мандаринов, однако не рассчитал, что не все любят подавленые и заплесневелые плоды.