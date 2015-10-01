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Фотоновость: житель многоквартирного дома в Таллинне хотел сделать приятное своим соседям, но что-то пошло не так

Limon.ee
Limon.ee
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В пятницу в сообществе Märgatud: TALLINN'as в социальной сети Facebook, опубликовали снимок, который изрядно повеселил участников группы. 

«Отличного окончания старого года и еще лучшего нового года нашим соседям!», - иронично подписали снимок, на котором изображен полупустой ящик с мандаринами. По всей видимости, кто-то хотел порадовать своих соседей по подъезду, предлагая им отведать бесплатных мандаринов, однако не рассчитал, что не все любят подавленые и заплесневелые плоды. 

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