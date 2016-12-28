День, которого нет: как пережить 1 января

Если вы проснулись с полным ощущением, что солнечный свет способен выжечь глаза, словно кислота, а милые птички за окном поют, как стервятники, — не пугайтесь, это состояние называется похмельем, пишет Янтарный остров. Да, этого можно было бы избежать, если бы вы выпили немного меньше или лучше закусывали. Но случилось то, что случилось.

Хорошо известно, что похмельный синдром лечится временем. Однако всегда есть необходимость смягчить симптомы, чтобы увеличить вероятность пережить этот день. Итак, дабы вновь прийти в форму, рекомендуется следовать нижеперечисленным рекомендациям.

Для начала стоит выпить стаканчик апельсинового или томатного свежевыжатого сока. Даже если он особо и не лезет в горло. Натуральный сок содержит определенный вид сахара — фруктозу. Она поможет организму сжечь алкоголь.

Концентрированным источником фруктозы выступает мед, потому после веселой вечеринки советуем вам съесть немного меда. С его помощью остатки алкоголя также покинут ваш организм.

Рекомендуется наутро после активной ночи употребить легкий куриный бульон. Он без труда восстановит соль и калий, которые потерял ваш организм, когда вы употребляли алкоголь.

Для того чтобы не мучиться от обезвоживания, рекомендуется пить как можно больше воды. А чтобы в организме не истощались запасы аминокислот, рекомендуется восполнить их углеводами.

Тем, кто не хочет сталкиваться с похмельем, вовсе необязательно кодироваться и вообще отказываться от алкоголя. Просто нужно знать меру. Кроме того, специалисты рекомендуют употреблять спиртное медленно. Так оно гораздо дольше будет достигать мозга. В общем, организм сжигает алкоголь примерно по 30 мл в час. Поэтому необходимо дать ему больше времени. Также очень важно хорошо кушать и плотно закусывать, ведь пища замедляет всасывание алкоголя, результат: чем медленнее всасывается, тем меньшее количество достигнет мозга.

Крайне важно грамотно подходить к выбору напитка. Например, водка в этом случае не менее опасна, нежели коньяк, виски или шампанское. Красное вино также стоит исключить, поскольку в нем содержится тирамин — вещество, от которого очень сильно может болеть голова. В общем, если вы хоть единожды испытывали недуг от красного вина, то наверняка понимаете, о какой боли идет речь.

От коктейлей с содержанием газированных напитков стоит также отказаться. Дело в том, что в таком сочетании алкоголь очень быстро попадает в кровь. Вы точно узнаете, сколько его оказалось в кровотоке, когда проснетесь на следующее утро.

И, наконец, еще один совет: сразу после мероприятия примите таблетку аспирина, направленную на устранение головной боли. Тогда пережить похмелье будет значительно проще.

Оригинал опубликован на сайте: https://yaostrov.ru/lifestyle/zdorove/item/46838-синдром-похмелья-как-пережить-1-января#ixzz4UUsuL997