Павел Прилучный с женой празднуют пополнение в семье (видео)

«Молодец. В следующем году чтобы каждый день помогал маме и бабушке… Давай клятвенное обещание, что будешь хорошо себя вести», – похвалил Дед Мороз сына актеров.

После этого волшебник принес мешок с подарками, в котором мальчик обнаружил маленького пушистого котенка породы скоттиш-фолд. Дедушка Мороз наказал ребенку ухаживать за питомцем. «Будешь себя плохо вести, заберу его у тебя», – поведал сказочный персонаж перед уходом.

Агата Муцениеце сняла этот процесс на видео и поделилась милым роликом с подписчиками своего канала на YouTube. Поклонники актрисы и ее мужа пришли в восторг от того, что получилось, и поблагодарили ее за смешной выпуск видеоблога. «Улыбалась, замечательная семья», «Спасибо, что радуете нас», «Такие простые», «С наступающим вас», «Тимофей очень позитивный мальчик», «Настоящие», – обсуждали пользователи социальных сетей.

Напомним, что у Агаты Муцениеце и ее супруга Павла Прилучного также живет бойцовская собака. Стаффордширский терьер персикового окраса по кличке Валли отличается воспитанностью и дружелюбностью. В одном из интервью актер говорил о том, что сын с удовольствием играет с питомцем и позволяет себе трепать его за уши. Прилучный также признавался, что всегда хотел завести серьезного пса, который бы стал надежным защитником для его близких людей.