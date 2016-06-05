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Команда портала Limon.ee поздравляет всех с Новым годом! Живите, творите, работайте и отдыхайте страстно! (видео)

Limon.ee
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В момент, когда на экранах ваших телевизоров появится новый президент Эстонии Керсти Кальюлайд с веселым и не очень новогодним обращением, мы все уже будем готовы к встрече Нового 2017 года, но наверняка кто-то будет под впечатлением от проводов 2016-го. Побольше приятных впечатлений в Наступающем, наши дорогие.

Если вы сейчас находитесь вдали от родины, желаем в следующем году обязательно навестить там своих родных, близких и друзей. Любите тех, кто любит и уважает вас. Прощайте и умейте просить прощения. Дорожите своим браком, дорожите своими родными и близкими, дорожите своей жизнью. Здоровье и близкие рядом люди — это самое главное, это и есть счастье.

Команда портала Limon.ee искренне желает всем удачных проводов Старого Нового года и отличного Нового года. Живите, творите, работайте и путешествуйте только страстно!

Давайте вспомним, какое видео приготовила русская редакция Postimees для своего рождественского корпоратива, ключевым словом которого стала «СТРАСТЬ».

До встречи уже первого января! Всегда ваш, портал Limon.ee, 365 дней в году.

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