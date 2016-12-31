Давайте посочувствуем Ольге Бузовой: телеведущая осталась под Новый год без мужа, машины и денег. Ей не с кем справлять праздник

В видео, которая Ольга Бузова репостнула себе в Instagram с аккаунта ее друга Денчика, ей с грустью пришлось признать, что в праздник она осталась совсем одна. У нее есть только ее поклонники. Ее подписчики отметили, что у нее уставший и грустный вид, пишет 7d.org.ua.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 31 2016 в 6:48 PST