В видео, которая Ольга Бузова репостнула себе в Instagram с аккаунта ее друга Денчика, ей с грустью пришлось признать, что в праздник она осталась совсем одна. У нее есть только ее поклонники. Ее подписчики отметили, что у нее уставший и грустный вид, пишет 7d.org.ua.
Давайте посочувствуем Ольге Бузовой: телеведущая осталась под Новый год без мужа, машины и денег. Ей не с кем справлять праздник
31. Декабрь 2016 21:15
:
Накануне известная телеведущая Ольга Бузова развелась со своим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. Как она потом призналась, праздник ей справлять не с кем.