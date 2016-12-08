Каким будет первый день 2017 года? Скорее читайте гороскоп на 1 января!

Однако не следует полагаться на судьбу во всем: по-настоящему удачным день будет для тех, кто проявляет инициативу и не боится выступать со смелыми идеями, пишет Dvorec.

Родственные отношения полны тепла и заботы, но для решения семейных и бытовых проблем это не самый благоприятный день; ограничьтесь обсуждением приятных тем и не вспоминайте о старых ссорах. Хотя жизненный тонус находится на достаточно высоком уровне, стоит позаботиться о здоровье – ухудшения самочувствия возможны у тех, кто не знает чувства меры; не исключены обострения хронических заболеваний.

Овен

Жизненный тонус высок, вы полны сил и энергии. Вам непременно представится возможность приятно провести время, получить новые впечатления. Хорошо сложатся поездки, удастся на славу прием гостей. Можно навестить друзей, в том числе и тех, кто живет далеко. Активный отдых придется вам по вкусу, однако чрезмерных нагрузок лучше избегать, да и с новыми видами спорта не экспериментировать.

Отношения с близкими стабильны, хотя не всегда окружающие понимают вас правильно. Будьте готовы оказать помощь членам семьи, друзьям и любимому человеку. Этот день подходит для общения с детьми. Покупки лучше отложить, да и вообще с деньгами нужно обращаться очень бережно.

Телец

День в целом хорош, но связан с некоторым снижением жизненного потенциала, поэтому стоит поберечь себя и отложить дела, требующие приложения серьезных усилий. Тяжелая физическая работа, равно как и утомительные занятия спортом, сегодня не для вас. Отдайте предпочтение спокойному отдыху, побалуйте себя оздоровительными, профилактическими и косметическими процедурами.

Настроение будет стабильным, наилучшим образом на него повлияют встречи с друзьями и старыми знакомыми, небольшие прогулки. Не ругайте себя за лень: именно благодаря ей вы сможете найти простые ответы на сложные вопросы и значительно облегчить себе жизнь.

Близнецы

Энергетический тонус растет, вы готовы к новым свершениям и полны интересных идей. Звезды предупреждают о нежелательности долгих поездок – велика вероятность попасть в неприятные ситуации. Опасайтесь простуд, привести к которым могут слишком длительные прогулки на свежем воздухе. Хорошо пройдут вечеринки, в том числе с большим количеством приглашенных.

Этот день так же подходит для культурных развлечений, расширения кругозора. Вы легко найдете единомышленников, в обществе друзей наверняка не придется скучать. Вероятны визиты родственников, небольшие подарки, сюрпризы. Любимый человек нуждается в вашем внимании.

Рак

День покоя и восстановления сил. Можно заниматься простыми делами, посещать увеселительные заведения и принимать гостей. Настроение будет хорошим; жизненный тонус довольно высок, но испытывать организм на прочность не стоит. Вам полезны прогулки, тем более, что совершать их вы наверняка будете в очень приятной компании. Возможны встречи со старыми знакомыми, бывшими одноклассниками и друзьями юности.

Родственники готовы окружить вас вниманием, но их замечания порой будут язвительными и ироничными. Не вступайте в споры, чувство юмора поможет вам бороться с напряженностью в отношениях. День подходит для учебы, получения новой информации.

Лев

Вполне благоприятный день. Позитивные тенденции сильны, жизненный потенциал будет высоким, а настроение – хорошим. Проблем со здоровьем не возникнет у тех, кто не испытывает свой организм на прочность, не экспериментирует с незнакомыми блюдами и алкогольными напитками. Нежелательны поездки; лучше принять гостей у себя дома или ограничиться небольшой прогулкой.

Вероятны приятные сюрпризы и знаки внимания со стороны родственников и друзей. Умеренная активность на свежем воздухе пойдет вам на пользу и позволит завязать интересные знакомства. Романтическое свидание также окажется весьма приятным. Вероятно получение приятных известий издалека.

Дева

Благоприятный день. Позитивные тенденции весьма сильны и оказывают влияние на разные сферы жизни. Обстоятельства складываются благоприятным для вас образом, нужно лишь немного фантазии и изобретательности, чтобы ими воспользоваться. Вас ожидают визиты родственников и старых друзей, напомнят о себе давние знакомые. Не стоит заранее строить планы – сюрпризов и неожиданностей будет предостаточно.

Вероятны поездки, в том числе и незапланированные. Получить новые впечатления смогут и те, кто остается дома, но не поводит время в бездействии. Это подходящий день для любых занятий, расширяющих кругозор, позволяющих получить полезную информацию.

Весы

В целом день будет весьма приятным. Воздержаться следует от далеких поездок и утомительных занятий. Жизненный тонус весьма высок, сегодня вы сможете многое успеть, если не станете тратить время зря. На пользу пойдут разнообразные оздоровительные и профилактические процедуры, не повредит и отдых на свежем воздухе. Прекрасный день для встречи со старыми знакомыми, общения с приятными вам людьми.

Отношения с родственниками не отмечены серьезными проблемами, в романтической сфере также доминируют приятные тенденции. Не стоит нарушать привычный порядок вещей, совершать чрезмерно оригинальные, экстравагантные поступки; ни к чему хорошему не приведут спешки и суета.

Скорпион

Некоторое снижение жизненного потенциала скажется, в первую очередь, на настроении – вы чуть более обычного раздражительны, и порой предъявляете к окружающим слишком высокие требования. Встреча со старыми знакомыми принесет не только приятные сюрпризы: напомнят о себе и разногласия прошлого. Родственники будут рады знакам вашего внимания.

Не стоит переоценивать свои возможности, планировать на этот день дела, связанные с серьезными физическими нагрузками, разъездами. Отлично скажутся на самочувствии небольшие прогулки, а общение с любимым человеком наверняка поднимет вам настроение, если вы не будете отвечать отказом на все поступающие предложения.

Стрелец

Приятный и интересный день, характеризующийся умеренным влиянием позитивных тенденций на все сферы жизни. Энергетический тонус несколько снижен, вы не столь активны и деятельны, как обычно, но наверняка сможете найти себе дело по душе и увлечь близких каким-то интересным и приятным занятием. Хороший день для небольших прогулок, физические нагрузки должны быть умеренными.

Возможны необдуманные поступки, поспешные решения и опрометчивые шаги. Старайтесь советоваться с людьми, которым доверяете, и не полагаться слепо на подсказки собственной интуиции: стремление выдать желаемое за действительное слишком велико.

Козерог

Этот день следует посвятить отдыху и восстановлению сил. Сложные дела, решение накопившихся проблем, долгие поездки лучше отложить – сегодня переутомление вам совершенно ни к чему. Возможны некоторые осложнения в отношениях с родственниками, споры, разногласия. Сохранить мир в семье вам удастся, но для этого придется приложить некоторые усилия.

Занятия спортом окажут бодрящий эффект, если чувство меры вам не изменит. Вторая половина дня подходит для спокойных домашних развлечений – просмотра кинофильмов, чтения, занятий музыкой, а также для общения с детьми, которое окажет на вас удивительное омолаживающее воздействие.

Водолей

Позитивные тенденции сильны в сфере дружеских отношений и романтических привязанностей. Вас ждут встречи с приятными людьми, необычные развлечения, а также полезные и увлекательные занятия. Однако не следует переоценивать свои возможности и силы собственного организма; недостаток сна и избыток алкоголя вряд ли пойдут кому-то на пользу. Не исключены конфликты с родственниками.

Желательно воздержаться от долгих поездок, утомительных занятий спортом и вообще больших нагрузок. Спокойное общение с давними знакомыми позволит вам открыть у себя неожиданные способности и таланты, которые поразят окружающих.

Рыбы

Потребуется немало терпения и настойчивости, чтобы воспользоваться всеми открывающимися в этот день возможностями. Не рискуйте по пустякам и не беритесь за сложные дела; умеренные нагрузки и неутомительные занятия спортом на свежем воздухе – это именно то, в чем вы сегодня нуждаетесь. Во всех отношениях полезным будет общение с людьми младшего возраста.

Порадуют друзья и любимый человек, благодаря их советам будут приняты верные решения. Этот день подходит для укрепления родственных отношений, решения вопросов, затрагивающих интересы всех членов семьи. Жизненный потенциал достаточно высок, самочувствие будет неплохим.