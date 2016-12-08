Алексей СолтанКсения СобчакСтанислав СадальскийЕлена КандаМакс БарскихОльга БузоваНиколай Басков

Каким будет первый день 2017 года? Скорее читайте гороскоп на 1 января!

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

День обещает быть насыщенным впечатлениями, событиями и эмоциями. Наступает благоприятный период для встреч со старыми друзьями и просто приятными особами, разнообразных поездок, посещения увеселительных заведений. 

Однако не следует полагаться на судьбу во всем: по-настоящему удачным день будет для тех, кто проявляет инициативу и не боится выступать со смелыми идеями, пишет Dvorec.

Родственные отношения полны тепла и заботы, но для решения семейных и бытовых проблем это не самый благоприятный день; ограничьтесь обсуждением приятных тем и не вспоминайте о старых ссорах. Хотя жизненный тонус находится на достаточно высоком уровне, стоит позаботиться о здоровье – ухудшения самочувствия возможны у тех, кто не знает чувства меры; не исключены обострения хронических заболеваний.

Овен

Жизненный тонус высок, вы полны сил и энергии. Вам непременно представится возможность приятно провести время, получить новые впечатления. Хорошо сложатся поездки, удастся на славу прием гостей. Можно навестить друзей, в том числе и тех, кто живет далеко. Активный отдых придется вам по вкусу, однако чрезмерных нагрузок лучше избегать, да и с новыми видами спорта не экспериментировать.

Отношения с близкими стабильны, хотя не всегда окружающие понимают вас правильно. Будьте готовы оказать помощь членам семьи, друзьям и любимому человеку. Этот день подходит для общения с детьми. Покупки лучше отложить, да и вообще с деньгами нужно обращаться очень бережно.

Телец

День в целом хорош, но связан с некоторым снижением жизненного потенциала, поэтому стоит поберечь себя и отложить дела, требующие приложения серьезных усилий. Тяжелая физическая работа, равно как и утомительные занятия спортом, сегодня не для вас. Отдайте предпочтение спокойному отдыху, побалуйте себя оздоровительными, профилактическими и косметическими процедурами.

Настроение будет стабильным, наилучшим образом на него повлияют встречи с друзьями и старыми знакомыми, небольшие прогулки. Не ругайте себя за лень: именно благодаря ей вы сможете найти простые ответы на сложные вопросы и значительно облегчить себе жизнь.

Близнецы

Энергетический тонус растет, вы готовы к новым свершениям и полны интересных идей. Звезды предупреждают о нежелательности долгих поездок – велика вероятность попасть в неприятные ситуации. Опасайтесь простуд, привести к которым могут слишком длительные прогулки на свежем воздухе. Хорошо пройдут вечеринки, в том числе с большим количеством приглашенных. 

Этот день так же подходит для культурных развлечений, расширения кругозора. Вы легко найдете единомышленников, в обществе друзей наверняка не придется скучать. Вероятны визиты родственников, небольшие подарки, сюрпризы. Любимый человек нуждается в вашем внимании.

Рак

День покоя и восстановления сил. Можно заниматься простыми делами, посещать увеселительные заведения и принимать гостей. Настроение будет хорошим; жизненный тонус довольно высок, но испытывать организм на прочность не стоит. Вам полезны прогулки, тем более, что совершать их вы наверняка будете в очень приятной компании. Возможны встречи со старыми знакомыми, бывшими одноклассниками и друзьями юности.

Родственники готовы окружить вас вниманием, но их замечания порой будут язвительными и ироничными. Не вступайте в споры, чувство юмора поможет вам бороться с напряженностью в отношениях. День подходит для учебы, получения новой информации.

Лев

Вполне благоприятный день. Позитивные тенденции сильны, жизненный потенциал будет высоким, а настроение – хорошим. Проблем со здоровьем не возникнет у тех, кто не испытывает свой организм на прочность, не экспериментирует с незнакомыми блюдами и алкогольными напитками. Нежелательны поездки; лучше принять гостей у себя дома или ограничиться небольшой прогулкой.

Вероятны приятные сюрпризы и знаки внимания со стороны родственников и друзей. Умеренная активность на свежем воздухе пойдет вам на пользу и позволит завязать интересные знакомства. Романтическое свидание также окажется весьма приятным. Вероятно получение приятных известий издалека.

Дева

Благоприятный день. Позитивные тенденции весьма сильны и оказывают влияние на разные сферы жизни. Обстоятельства складываются благоприятным для вас образом, нужно лишь немного фантазии и изобретательности, чтобы ими воспользоваться. Вас ожидают визиты родственников и старых друзей, напомнят о себе давние знакомые. Не стоит заранее строить планы – сюрпризов и неожиданностей будет предостаточно.

Вероятны поездки, в том числе и незапланированные. Получить новые впечатления смогут и те, кто остается дома, но не поводит время в бездействии. Это подходящий день для любых занятий, расширяющих кругозор, позволяющих получить полезную информацию.

Весы

В целом день будет весьма приятным. Воздержаться следует от далеких поездок и утомительных занятий. Жизненный тонус весьма высок, сегодня вы сможете многое успеть, если не станете тратить время зря. На пользу пойдут разнообразные оздоровительные и профилактические процедуры, не повредит и отдых на свежем воздухе. Прекрасный день для встречи со старыми знакомыми, общения с приятными вам людьми.

Отношения с родственниками не отмечены серьезными проблемами, в романтической сфере также доминируют приятные тенденции. Не стоит нарушать привычный порядок вещей, совершать чрезмерно оригинальные, экстравагантные поступки; ни к чему хорошему не приведут спешки и суета.

Скорпион

Некоторое снижение жизненного потенциала скажется, в первую очередь, на настроении – вы чуть более обычного раздражительны, и порой предъявляете к окружающим слишком высокие требования. Встреча со старыми знакомыми принесет не только приятные сюрпризы: напомнят о себе и разногласия прошлого. Родственники будут рады знакам вашего внимания.

Не стоит переоценивать свои возможности, планировать на этот день дела, связанные с серьезными физическими нагрузками, разъездами. Отлично скажутся на самочувствии небольшие прогулки, а общение с любимым человеком наверняка поднимет вам настроение, если вы не будете отвечать отказом на все поступающие предложения.

Стрелец

Приятный и интересный день, характеризующийся умеренным влиянием позитивных тенденций на все сферы жизни. Энергетический тонус несколько снижен, вы не столь активны и деятельны, как обычно, но наверняка сможете найти себе дело по душе и увлечь близких каким-то интересным и приятным занятием. Хороший день для небольших прогулок, физические нагрузки должны быть умеренными.

Возможны необдуманные поступки, поспешные решения и опрометчивые шаги. Старайтесь советоваться с людьми, которым доверяете, и не полагаться слепо на подсказки собственной интуиции: стремление выдать желаемое за действительное слишком велико.

Козерог

Этот день следует посвятить отдыху и восстановлению сил. Сложные дела, решение накопившихся проблем, долгие поездки лучше отложить – сегодня переутомление вам совершенно ни к чему. Возможны некоторые осложнения в отношениях с родственниками, споры, разногласия. Сохранить мир в семье вам удастся, но для этого придется приложить некоторые усилия.

Занятия спортом окажут бодрящий эффект, если чувство меры вам не изменит. Вторая половина дня подходит для спокойных домашних развлечений – просмотра кинофильмов, чтения, занятий музыкой, а также для общения с детьми, которое окажет на вас удивительное омолаживающее воздействие.

Водолей

Позитивные тенденции сильны в сфере дружеских отношений и романтических привязанностей. Вас ждут встречи с приятными людьми, необычные развлечения, а также полезные и увлекательные занятия. Однако не следует переоценивать свои возможности и силы собственного организма; недостаток сна и избыток алкоголя вряд ли пойдут кому-то на пользу. Не исключены конфликты с родственниками.

Желательно воздержаться от долгих поездок, утомительных занятий спортом и вообще больших нагрузок. Спокойное общение с давними знакомыми позволит вам открыть у себя неожиданные способности и таланты, которые поразят окружающих.

Рыбы

Потребуется немало терпения и настойчивости, чтобы воспользоваться всеми открывающимися в этот день возможностями. Не рискуйте по пустякам и не беритесь за сложные дела; умеренные нагрузки и неутомительные занятия спортом на свежем воздухе – это именно то, в чем вы сегодня нуждаетесь. Во всех отношениях полезным будет общение с людьми младшего возраста.

Порадуют друзья и любимый человек, благодаря их советам будут приняты верные решения. Этот день подходит для укрепления родственных отношений, решения вопросов, затрагивающих интересы всех членов семьи. Жизненный потенциал достаточно высок, самочувствие будет неплохим.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгороскоп
С НОВЫМ ГОДОМ!
Смотри!
смотри!
Эксклюзив!
смотри!
ПРОСТО БОМБА!
смотри!
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
09:10
Каким будет первый день 2017 года? Скорее читайте гороскоп на 1 января!
21:45
Полина Гагарина впервые прокомментировала беременность
21:30
Команда портала Limon.ee поздравляет всех с Новым годом! Живите, творите, работайте и отдыхайте страстно! (видео)
21:15
Давайте посочувствуем Ольге Бузовой: телеведущая осталась под Новый год без мужа, машины и денег. Ей не с кем справлять праздник
20:55
Берите пример, ей 16, а уже мать: дочь Эрики Салумяэ под Новый год разродилась в Таиланде (3)
16:46
Немного астрологии напоследок: прощай 2016, привет 2017!
16:16
Филипп Киркоров подтвердил, что у Сергея Лазарева есть сын
15:45
Сексуальное видео: Криштиану Роналду спел в душе рождественскую песню
15:15
В Сети обсуждают Тарасова и Бузову, которых засняли во время расторжения брака
14:44
Смс-поздравления с Новым годом Петуха
14:14
Дженнифер Лопес целовалась с бывшим возлюбленным Рианны на вечеринке (видео)
13:51
Стало известно, кому достанется наследство Джорджа Майкла
13:43
Фанатов почему-то шокировала грудь Веры Брежневой. А нам кажется, что там всё очень даже красиво
13:30
Фото: Илона Калдре уже готова к Новому году, а ты? (1)
13:13
Смотри: Наташа Королева изумила фанатов своей красивой грудью в корсете
12:59
Мужчины подкрались к спящему бомжу и обложили его подарками. Его реакция после пробуждения — бесподобна! (2)
12:35
Традиция или недостаток фантазии? Зрители заметили в поведении Эвелин Ильвес нечто странное (видео) (1)
12:13
Новый год к нам мчится! Запишите короткое видеообращение к жителям страны и выиграйте приз!
12:00
Вот как защитить свой дом от неудач в 2017 году! (1)
11:35
Фото: Дмитрий Тарасов празднует развод с Ольгой Бузовой
Все новости
KrasotkaЦеликом
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно

Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно

Три необычных рецепта для новогоднего стола

Три необычных рецепта для новогоднего стола

Пять рецептов на Новый год от Юлии Высоцкой

Пять рецептов на Новый год от Юлии Высоцкой

00:12
Krasotka.ee поздравляет своих читателей с Новым годом!
31. дек
Психологи назвали Новый год «временем ссор»
31. дек
12 фишек, которые помогут выглядеть в черном по-королевски
30. дек
Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ?
КУДА ПОЙТИ?
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Давайте посочувствуем Ольге Бузовой: телеведущая осталась под Новый год без мужа, машины и денег. Ей не с кем справлять праздник
Берите пример, ей 16, а уже мать: дочь Эрики Салумяэ под Новый год разродилась в Таиланде(3)
Полина Гагарина впервые прокомментировала беременность
Традиция или недостаток фантазии? Зрители заметили в поведении Эвелин Ильвес нечто странное (видео)(1)
Каким будет первый день 2017 года? Скорее читайте гороскоп на 1 января!
Топ комментариев
На Божену Рынску совершено нападение(13)
Божена Рынска заявила, что не собирается уезжать из России(11)
Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили(11)
У Керсти Кальюлайд день рождения, ей сегодня 47 лет! Вы только посмотрите, какую открытку приготовил ей Postimees!(6)
Российский певец обнаружил странности в катастрофе Ту-154(5)
CмотриЦеликом
Мужчины подкрались к спящему бомжу и обложили его подарками. Его реакция после пробуждения — бесподобна!

Мужчины подкрались к спящему бомжу и обложили его подарками. Его реакция после пробуждения — бесподобна! (2)

Традиция или недостаток фантазии? Зрители заметили в поведении Эвелин Ильвес нечто странное (видео)

Традиция или недостаток фантазии? Зрители заметили в поведении Эвелин Ильвес нечто странное (видео) (1)

Упс! Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ (видео)

Упс! Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ (видео) (4)

30. дек
Видео: удивительное творчество молодой эстонки привлекло внимание мировых СМИ
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогодгороскопдекабрьдетиджордж майклжизньзвездыксения собчаклюбовьновыйновый годольга бузовапевицарождествороссиясекссмертьсмотрисынталлиннту-154фотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees