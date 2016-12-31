Немного астрологии напоследок: прощай 2016, привет 2017!

Хотя 2016 год и не был легким, он определенно был запоминающимся. Мы смеялись, плакали, любили, потеряли, получили много уроков и подтверждений, которые придали нам сил продолжить наш путь и вступить в новый 2017 год. Как правильно провести 2016-й и какие сюрпризы уготовил нам 2017 год? На эти вопросы ответит астрология, пишет Soulpost.ru.

Конец 9-летней эры

2016 сигнализирует об окончании девятилетней эры. Это время для того, чтобы прочно закрыть старые двери, подумать о смысле жизни, сбросив тяжелый эмоциональный багаж, который мы не хотим принести в 2017 год.

В конце 2016 года, мы должны оценить все, через что прошли в течение последних девяти лет (с 2007 года), если хотим в полной мере осознать истинную цель. Возможно, вас посещало чувство, как будто вы повторяли одни и те же ошибки снова и снова. Основная причина этого заключалась в том, что энергетический цикл шел к завершению.

Теперь мы можем смело шагнуть в 2017 год с новой энергией, азартом и приключениями, и, прежде всего, с любовью в сердцах и гармонией в душах. Мы создали большой запас знаний и мудрости, которая будет постоянно напоминать нам, что все, что мы пережили за последние девять лет, случилось по определенной причине, и пережитый опыт прошлых лет послужит нам верой и правдой во время следующего девятилетнего цикла.

Вибрация 2017 года — единица

2017 имеет очень разные энергетические вибрации по сравнению с 2016-м. Число 2017 года – 1, которое знаменует в нумерологии новые начала и захватывающие возможности. Тем не менее, они прибудут, только если вы готовы отпустить прошлое и открыты для чудес.

В новом году обязательства, которые наносят вам какой-либо ущерб или ограничения, можно будет легко и естественно снять. Вы почувствуете свободу, уходя от разрушающих отношений, и воссоединитесь с гармонией, любовью, состраданием, прощением и ясным и светлым умом.

Вот несколько способов, которыми мы можем выпустить остаток 2016 года и создать пространство для размещений 2017 года.

Избавьтесь от хлама

Очистка нашего жизненного пространства ‒ эффективный способ дать толчок новой энергии, которая помогает держать ум спокойным и ясным. Переберите шкаф, избавьтесь от старых ненужных вещей, удалите все ненужные сообщения из смартфона. Освободите пространство для чего-то нового!

Простите

Самый простой и надежный способ отпустить прошлое ‒ простить. Простите себя и кого-то, кто, возможно, вызывает у вас печаль. Всякий раз, когда вы держитесь за обиду, вы по-прежнему энергично соединяетесь с человеком, на которого вы злитесь. Поэтому, отпуская какие-либо негативные эмоции, мы развязываем узел, который подсознательно держит нас в заложниках собственных обид. Когда мы прощаем, то эффективно освобождаемся.

Завершите

Выделите время и посвятите его окончанию каких-либо проектов, которые были начаты или наполовину завершены. Все, что вы откладывали, копит в себе энергию, которую также нужно освободить.