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Филипп Киркоров подтвердил, что у Сергея Лазарева есть сын

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Когда появилась информация о том, что у Сергея Лазарева есть сын, многие не поверили.

Но недавно Филипп Киркоров подтвердил это, опубликовав поздравление Сергею, где отметил, что Лазареву теперь есть ради кого жить. Он написал в своем блоге: «Поблагодарим этот уходящий год, дорогой мой Друг за все и пойдём в новый, тем более, тебе есть сегодня ради кого жить, творить и любить! Будь счастлив и дерзай дальше, рискуй, ошибайся, но не НИКОГДА сдавайся и иди вперёд. Твой Ф.К.», пишет 7d.org.ua.

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