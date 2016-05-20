Филипп Киркоров подтвердил, что у Сергея Лазарева есть сын

Но недавно Филипп Киркоров подтвердил это, опубликовав поздравление Сергею, где отметил, что Лазареву теперь есть ради кого жить. Он написал в своем блоге: «Поблагодарим этот уходящий год, дорогой мой Друг за все и пойдём в новый, тем более, тебе есть сегодня ради кого жить, творить и любить! Будь счастлив и дерзай дальше, рискуй, ошибайся, но не НИКОГДА сдавайся и иди вперёд. Твой Ф.К.», пишет 7d.org.ua.