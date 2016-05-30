В Сети обсуждают Тарасова и Бузову, которых засняли во время расторжения брака

В предыдущем браке у Дмитрия Тарасова была рождена дочка, в которой он души не чает. Но в браке с Ольгой Бузовой, по слухам, случился крах именно из-за нежелания ведущей "Дома-2" становиться матерью. Возможно, футболист стал изменять знаменитости, а она призналась, что была во всем виновата сама (подробности), пишет argumentiru.com.

В Сети ранее оказался бракоразводный документ от Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. В нем Ольга числится под фамилией Тарасова. Оба заплатили 650 рублей госпошлины, и в Мещанском суде Москвы 30 декабря их официально развели.

Пару засняли на видео: Ольга старалась скрыться в машине, а Дмитрий выглядел очень опечаленным - в черном пальто, правда, с уложенными в модном рэперском стиле волосами (видео Рен-ТВ).