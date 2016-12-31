Смс-поздравления с Новым годом Петуха

Смс с Новым годом Петуха:

В Новый Год звезда удачи

Пусть подарит вам мечту.

Сделает пусть вас богаче,

Даст вам счастье, доброту!

***

С Новым годом поздравляю вас,

Пусть счастливым будет каждый час,

Пусть судьба вам мило улыбается,

А мечты все ваши - пусть сбываются.

***

Новый год к нам быстро приближается,

Пусть легко живется и мечтается,

Пусть вам сказка снится, сны сбываются,

И весь год веселье продолжается.

***

С Новым годом, с новым счастьем поздравляю от души!

Год надежд, побед, свершений к вам с подарками спешит.

Пусть сверкают, как на елке, новогодние огни,

Полны страсти будут ночи, будут солнечными дни.

***

Хозяин года — Огненный петух,

Холеный, статный, яркий и красивый,

Торопится, несется во весь дух,

Чтоб подарить планете год счастливый!

Да будет так, пусть этот Новый год,

Счастливым и удачным для вас будет,

Пусть петушок вам радость принесет,

Мечту вашу исполнить не забудет!

***

Петух идет с Востока не простой,

Но огненный, успешный и красивый,

Так пусть же год получится такой

Веселый и удачный, и счастливый!

***

Новогодний Петушок

Счастья даст пускай горшок!

Не забудет про здоровье,

Про добро и мир с любовью.