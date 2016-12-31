Смс-поздравления с Новым годом Петуха

Смс с Новым годом Петуха:
В Новый Год звезда удачи
Пусть подарит вам мечту.
Сделает пусть вас богаче,
Даст вам счастье, доброту!
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С Новым годом поздравляю вас,
Пусть счастливым будет каждый час,
Пусть судьба вам мило улыбается,
А мечты все ваши - пусть сбываются.
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Новый год к нам быстро приближается,
Пусть легко живется и мечтается,
Пусть вам сказка снится, сны сбываются,
И весь год веселье продолжается.
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С Новым годом, с новым счастьем поздравляю от души!
Год надежд, побед, свершений к вам с подарками спешит.
Пусть сверкают, как на елке, новогодние огни,
Полны страсти будут ночи, будут солнечными дни.
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Хозяин года — Огненный петух,
Холеный, статный, яркий и красивый,
Торопится, несется во весь дух,
Чтоб подарить планете год счастливый!
Да будет так, пусть этот Новый год,
Счастливым и удачным для вас будет,
Пусть петушок вам радость принесет,
Мечту вашу исполнить не забудет!
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Петух идет с Востока не простой,
Но огненный, успешный и красивый,
Так пусть же год получится такой
Веселый и удачный, и счастливый!
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Новогодний Петушок
Счастья даст пускай горшок!
Не забудет про здоровье,
Про добро и мир с любовью.