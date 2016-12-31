Фото: Илона Калдре уже готова к Новому году, а ты?

«Эх! Полный холодильник еды, а ничего нельзя есть- всё на праздничный завтрашний стол… Акция «Не трогай- это на Новогоднее застолье» закончится в ночь 31 декабря, а с 1 января начнется другая акция – «Жрите, а то все испортится, а выкидывать очень жалко».

И хоть утром, 1 января, нас всех ожидает самый богатый в году завтрак, но любой испытает то чувство, когда уже ничего никуда не лезет!

Классика жанра - или оливье в нас, или мы в оливье.

Счастливого и сытого всем Нового года!» - написала ясновидящая.