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Фото: Илона Калдре уже готова к Новому году, а ты?

Limon.ee
Limon.ee
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Эстонский экстрасенс Илона Калдре в своем Facebook поздравила своих друзей и поклонников с наступающим новым годом, а также опубликовала несколько предпраздничных снимков.

«Эх! Полный холодильник еды, а ничего нельзя есть- всё на праздничный завтрашний стол… Акция «Не трогай- это на Новогоднее застолье» закончится в ночь 31 декабря, а с 1 января начнется другая акция – «Жрите, а то все испортится, а выкидывать очень жалко».

И хоть утром, 1 января, нас всех ожидает самый богатый в году завтрак, но любой испытает то чувство, когда уже ничего никуда не лезет!

Классика жанра - или оливье в нас, или мы в оливье. 

Счастливого и сытого всем Нового года!» - написала ясновидящая. 

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