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ТОЛЬКО СЕГОДНЯ!

Новый год к нам мчится! Запишите короткое видеообращение к жителям страны и выиграйте приз!

Limon.ee
Limon.ee
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Всех жителей нашей маленькой, но такой дружной и красивой Эстонии портал Limon.ee поздравляет с наступающим Новым годом! В преддверии праздника вы, дорогие читатели, скорее всего начинаете готовить еду для праздничного стола, но, быть может, вы на работе или едете в другой город.

Снимите короткое праздничное видеообращение (около одной минуты) для наших читателей и зрителей, отправьте его к нам, воспользовавшись кнопкой «Сообщения» в нашем сообществе в Facebook. Наиболее душевные видео мы разместим сегодня в нашей группе, автор самого оригинального праздничного видео получит два ВИП-билета на вечеринку «Танцевальный рай» с группой VIRUS.

Дорогие друзья, где бы вы не были, присылайте нам короткие видеопоздравления, рассказывайте о том, где находитесь и как собираетесь встретить Новый год.

Если вам удобнее, то можете присылать видео на адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма напишите НОВЫЙ ГОД (ролик не более одной минуты и 29 секунд).

С Наступающим!

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