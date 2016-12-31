Традиция или недостаток фантазии? Зрители заметили в поведении Эвелин Ильвес нечто странное (видео)

Постоянные зрители шоу заметили, что Эвелин не только выбирает для эфиров платья одинакового фасона, но и постоянно приветствует присутствующих в студии гостей одним и тем же образом.
Смотрите клип!
Недавно бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес стала ведущей собственного ток-шоу Evelin, пишет Elu24.
Постоянные зрители шоу заметили, что Эвелин не только выбирает для эфиров платья одинакового фасона, но и постоянно приветствует присутствующих в студии гостей одним и тем же образом.
Смотрите клип!
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