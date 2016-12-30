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Фото: Дмитрий Тарасов празднует развод с Ольгой Бузовой

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Футболист Дмитрий Тарасов после официального развода с ведущей Ольгой Бузовой развлекается в компании друзей. На снимке, опубликованном в микроблоге спортсмена, он запечатлен за столиком в кафе, передает Дни.ру.

"#снаступающим #отдыхаем #компания", – подписал снимок футболист. "Празднуете развод?", "Развод надо обмыть", – мигом отреагировали поклонники.

Кое-кто из девушек порадовались, что футболист теперь свободен. "Тарасов развелся, можно написывать", "Красавчик! Рада за тебя", – написали поклонницы.

Напомним, сегодня Бузова и Тарасов официально развелись. По слухам, причиной развода стали измены футболиста. По другой версии, Дмитрий хотел детей, но Ольга сосредоточилась на карьере.

 

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А недавно в Сети появилось видео, на котором ведущая, едва сдерживая слезы, говорит: "Я недавно поняла одну вещь – мы нужны только когда мы здоровы", – и пожелала подписчикам крепкого здоровья. Таким образом, еще одна возможная причина расставания супругов – болезнь Ольги.

Ранее ведущая подвела итоги уходящего года. "Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого", – написала Ольга на своей страничке в соцсети.

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