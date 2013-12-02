Вот как защитить свой дом от неудач в 2017 году!

Так говорит астролог и мастер фэн-шуй Ханьз Цуа. По его словам, вот что нужно сделать для защиты от неудач и привлечения благополучия в 2017 году:
Защита от неудач
С помощью компаса определите в доме или офисе север, юг, восток и запад.
Неблагополучными участками и направлениями в 2017 году будут юг, северо-запад, запад и юго-запад.
Активация этих участков дома или офиса может принести неудачу, проблемы со здоровьем, несчастные случаи, потерю работы и финансовые неурядицы.
Чтобы избежать активации неблагополучных участков:
- Не спите и не задерживайтесь надолго в этих местах
- Не помещайте туда источники громкой музыки, типа телефонов, радиоприёмников, динамиков и так далее
- Поместите пять камней в металлическую банку, накройте её и поставьте в южной части дома, чтобы стихия металла нейтрализовала стихию земли, несущую неудачи
- Поставьте стакан с солью или соляную лампу в северо-западном участке дома, чтобы противодействовать болезням
- Поставьте стакан воды в западном участке, чтобы защититься от злобы, ссор и непонимания
- Поставьте стакан воды в юго-западном участке, чтобы защититься от грабежа, краж и предательств
Привлечение удачи
Благоприятные участки в 2017 году — восток, север, центр, северо-восток и юго-восток.
Если проводить в этих местах много времени, это привлечёт удачу.
- Поставьте светильники в благоприятных местах
- Перед наступлением полночи 1 января разбросайте монеты
- Включите все светильники перед наступлением 2017 года
- Откройте все двери и окна на Новый год
- Сделайте уборку дома и офиса до конца года
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