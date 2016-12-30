Приболевшая ясновидящая опубликовала в своем микроблоге в Instagram снимок с младшей сестрой Элли-Марией, который подписала так: «Мое лекарство – мой маленький ангелок».

«Мэричка ты сильно похудела из-за болезни. Выздоравливай поскорее и лучше кушай», «Ты в Эстонии совсем не красишься? Естественная такая красивая!!!», «Великолепно выглядишь, поправляйся!» - пишут поклонники и друзья Керро.

Девушка активно общается с подписчиками в комментариях, но всех карт не раскрывает. Так на многочисленные вопросы о том, где сейчас находится ее возлюбленный Александр Шепс и отметят ли они Новый год вместе, Мэри предпочла не отвечать.