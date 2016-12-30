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Смотри: эстонская ведьма Мэрилин Керро очаровала поклонников лицом без макияжа 1

Limon.ee
Limon.ee
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Эстонская ведьма Мэрилин Керро, которая обрела популярность после участия в шоу «Битва Экстрасенсов» на ТНТ, по всей видимости, готовится отпраздновать Новый год у себя на родине.

Приболевшая ясновидящая опубликовала в своем микроблоге в Instagram снимок с младшей сестрой Элли-Марией, который подписала так: «Мое лекарство – мой маленький ангелок».

«Мэричка ты сильно похудела из-за болезни. Выздоравливай поскорее и лучше кушай», «Ты в Эстонии совсем не красишься? Естественная такая красивая!!!», «Великолепно выглядишь, поправляйся!» - пишут поклонники и друзья Керро.

Девушка активно общается с подписчиками в комментариях, но всех карт не раскрывает. Так на многочисленные вопросы о том, где сейчас находится ее возлюбленный Александр Шепс и отметят ли они Новый год вместе, Мэри предпочла не отвечать.   

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