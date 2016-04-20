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Упс! Дмитрий Песков выругался матом в эфире НТВ (видео)1

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире шоу-программы "Международная пилорама" на канале НТВ, которая вышла в эфир в пятницу, 30 декабря, отвечая на вопрос ведущего программы Тиграна Кеосаяна о нецензурной реплике главы МИД РФ Сергея Лаврована, использовал мат, передает TopNews.

Так, Кеосаян спросил Пескова: «Как бы вы перевели на ваш язык знаменитую фразу Лаврова „Дебилы, ***“?». На что пресс-секретарь главы государства ответил: «Конечно, я бы сказал „Козлы, *****!“».

Напомним, в августе 2015 года Лавров во время пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром случайно выругался в микрофон, сказав: «Дебилы, ***».

«Я не выходил из себя. Извините, ну не я один попадаю в ситуацию, когда микрофон оказывается не выключен», — объяснил Лавров позже.

Отвечая на другие шуточные вопросы ведущего Дмитрий Песков также рассказал, как президент отчитал его за "сон" во время послания Федеральному Собранию. Сам Песков с иронией назвал состояние, когда он попадал под объективы камер с закрытыми глазами, "суперконцентрацией".

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