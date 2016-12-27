Что это за девочка и где она живет? Дочь Веры Брежневой изменилась до неузнаваемости (фото)

Соня выложила фото, на котором она позирует с темными волосами, короткой стрижкой и ярким мейком.

A photo posted by Sonya Kiperman (@sonya_kooper) on Dec 27, 2016 at 2:41am PST

Раньше у Сони были такие же длинные и вьющиеся волосы, как у мамы, но в конце октября девушка решила кардинально сменить имидж и отрезала челку. Подписчики оценили новый образ Киперман: "Тебе очень идет челка", "Красотка!".

Ранее Соня рассказывала, что давно мечтает стать моделью. Недавно вместе со своей мамой она стала лицом бренда Tattoo Sweaters, который выпускает свитера.

А весной приняла участие в показе дизайнера Беллы Потемкиной. Кстати, по словам девушки, она привыкла добиваться всего своими собственными силами, а не с помощью известной фамилии мамы.