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Девять вещей, из-за которых вы не нравитесь людям

Limon.ee
Limon.ee
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Обычно, чтобы отвернуть от себя человека, много не надо. Иногда достаточно просто посмотреть на ваш аккаунт в сети или просто обменяться несколькими словами при встрече, чтобы понять, что с вами лучше не иметь дела. Мы собрали самые распространенные причины, по которым вы сразу можете вызвать у людей антипатию, лишая себя возможности доказать им обратное, пишет Soulpost.ru.

1. Вы выкладываете в сеть слишком много фото.

Может быть, вы хотите поделиться фотографиями своего медового месяца, выпускного племянницы и собаки в смешном костюме… и все это в один день.

Но исследования показывают, что слишком частые посты в сети мешают отношениям с людьми в реальной жизни. Даже близким друзьям будут надоедать ваши многочисленные фото.

2. Когда у вас слишком много или слишком мало друзей в сети.

В одном исследовании социологи отмечали, насколько привлекательным выглядел аккаунт человека в зависимости от количества у него онлайн-друзей. Оптимальным числом было 300. Если эта цифра была меньше 100 или намного больше 300 — привлекательность страницы снижалась.

Те, у кого много друзей в сети, кажутся слишком сосредоточенными на интернете, и скорее отчаянно жаждущими внимания, а не просто популярными.

3. Когда вы делитесь чем-то очень личным на ранней стадии отношений.

В целом, людям нравится, когда им доверяют и открывают какие-то тайны. На самом деле, это лучший способ подружиться с кем-то.

Но психологи говорят, что рассказывать что-то слишком личное — например, что ваша сестра изменяла мужу, — когда вы только знакомитесь с человеком, уменьшает вашу привлекательность.

Лучше поначалу делиться своими увлечениями и воспоминаниями из детства.

4. Когда вы задаете человеку вопросы, а о себе ничего не рассказываете.

Если человек рассказывает вам о себе, а вы — нет, это настораживает. Да, может быть вы стесняетесь и таким образом хотите отвлечь внимание от себя. Но людям нравятся те, кто отвечает откровенностью на откровенность.

5. Когда вы постите слишком близкое селфи.

Если у вас на аватарке фото вашего лица со слишком близкого ракурса, лучше его сменить. Интересно, но согласно исследованию, селфи, сделанные с расстояния всего 45 см, считаются менее привлекательными по сравнению со снимками, сделанными с расстояния 135 см.

6. Когда вы скрываете свои эмоции.

Люди распознают даже наигранные эмоции. И когда они замечают, что вы прячете свои настоящие чувства, то воспринимают это так, словно вам не интересно общение с ним. Логично, что это отталкивает.

7. Когда вы ведете себя слишком вежливо.

Согласно социальным экспериментам, психологи заметили, что слишком добрые и приятные люди не нравятся другим. Во-первых, на фоне них другие люди чувствуют себя хуже. А во-вторых, многие просто не верят в искренность такой доброты и подозревают скрытую мотивацию.

8. Когда вы скромно хвастаетесь.

Не нужно делать себе комплименты и пытаться подать это как самокритику. Примеры подобного часто встречаются в резюме. В графе «ваши недостатки» многие пишут что-то вроде «перфекционист» или «трудоголик». Но даже соцопрос работодателей показывает, что они склонны нанимать более честных соискателей, которые пишут прямо: «Я не очень пунктуален» или «Иногда мне сложно совладать с эмоциями».

9. Когда вы слишком нервничаете.

Вплоть до того, что ученые отмечают, что запах пота, когда вы нервничаете, подсознательно влияет на суждение других о вас. Это доказывают разные эксперименты. Так что если вы знаете, что потеете, когда нервничаете, воспользуйтесь дезодорантом.

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