Что уготовил последний день уходящего года? Читайте гороскоп на 31 декабря!

Зато в этот день будет хорошо складываться общение с коллегами, деловыми партнерами и руководством. Можно обсуждать перспективы и строить планы, но к обещаниям и прогнозам все же стоит отнестись критически, передает Dvorec.

Этот день подходит для отдыха, общения и светских мероприятий, но для того, чтобы он стал по-настоящему веселым, ярким и запоминающимся, следует проявить фантазию и изобретательность. Важно помнить, что позитивные тенденции весьма сильны, но для того, чтобы они проявились в полной мере, следует приложить некоторые усилия – звезды не в силах подарить положительные эмоции тем, кто не стремится их получить.

Овен

Деловая активность близка к нулю, однако некоторые проблемы и вопросы настоятельно требуют вашего внимания. Старайтесь относиться к ситуации с юмором и оптимизмом: хорошее настроение поможет найти общий язык с коллегами и значительно облегчит сотрудничество. Вероятно значительное улучшение финансового положения, получение крупных сумм и дорогих подарков. День отлично подходит для отдыха и общения, причем вам не придется проявлять инициативу, быть организатором развлечений.

Присущее вам романтическое настроение сделает встречу с любимым человеком запоминающейся и оригинальной. Напомнят о себе старые знакомые, люди, с которыми вы были некогда связаны нежными чувствами.

Телец

Вряд ли вам удастся добиться в этот день значительных профессиональных успехов, маловероятно и продвижение по службе. Зато появляется возможность легко и непринужденно пообщаться с коллегами, в неформальной обстановке найти ответы на вопросы, волнующие всех. Удачными будут крупные приобретения, однако решения не следует принимать в одиночку: советы знающих людей окажутся очень полезными.

Радуют стабильностью романтические отношения, общество любимого человека будет очень приятным. Ваши оригинальные идеи понравятся окружающим, родственники оценят по достоинству проявленную вами фантазию. Вероятны приятные сюрпризы.

Близнецы

День характеризуется снижением как деловой активности, так и жизненного потенциала в целом. Постарайтесь не экономить время на отдыхе, избегайте больших нагрузок и не погружайтесь с головой в дела, которые можно отложить; звезды настоятельно рекомендуют ограничиться только приятными хлопотами. Вероятны сюрпризы, возможно незначительное улучшение финансового положения.

Не экспериментируйте с имиджем: опыты вряд ли окажутся удачными, а вернутся к привычному образу окажется непросто. Можно отлично повеселиться в компании старых знакомых, порадовать родственников и любимого человека. Романтические переживания будут приятными.

Рак

Резко снижается деловая активность, да и жизненный тонус невысок. Берегите себя от перегрузок, первая половина дня может оказаться неожиданно утомительной. Бытовые хлопоты удастся разделить с близкими, однако порой в предложениях помощи вы будете видеть покушение на свой авторитет. Будьте готовы к компромиссам, именно они помогут избежать ссор и будут способствовать хорошему настроению.

Вероятны новые романтические увлечения, а также всплеск теплых чувств по отношению к старым знакомым. Сколь бы сильным ни было стремление к общению, помните, что наиболее комфортно вы будете чувствовать себя в кругу близких людей, а не на шумном многолюдном торжестве.

Лев

Деловая активность невысока, отмечается также снижение жизненного тонуса. Постарайтесь избавить себя от лишних тревог и забот, не планируйте на этот день слишком многого – все равно большая часть времени будет потрачена на разговоры и неформальное общение. Порадуют подарки, получение денег позволит сделать давно запланированные покупки. Помните, что ваш организм уязвим, избегайте переедания и переохлаждения.

Вполне комфортным будет общение со старыми знакомыми, друзьями и родственниками. Сегодня вы не настроены на светские подвиги, но все же будете заметны в любой компании и найдете способ развеселить окружающих. У многих Львов появится желание напомнить о себе давним приятелям или людям, с которыми их некогда связывали романтические отношения.

Дева

Этот день не подходит для того, чтобы заниматься серьезными делами или принимать важные решения. Вас ждет немало интересного, однако жизненный потенциал не слишком высок, а это значит, что недомогание и переутомление не исключены. Отдыхать лучше в компании близких друзей, не пренебрегая прогулками и подвижными играми на свежем воздухе. Посещение ночного клуба или иного заведения, где собирается много людей, покажется вам скорее утомительным, чем приятным.

Порадует общение с родственниками, любимый человек найдет способ порадовать вас, исполнить ваше давнее желание. День будет щедрым на искушения и соблазны, и только здравый смысл позволит вам избежать ловушек судьбы.

Весы

День характеризуется некоторым снижением жизненного тонуса. Несмотря на это, ваше настроение будет, в основном, хорошим и стабильным, однако перегрузок стоит избегать, а алкоголем и тяжелой пищей не злоупотреблять. Деловая активность очень низка, единственное, для чего можно использовать этот день – неформальное общение с коллегами и руководством, налаживание отношений с деловыми партнерами.

Вас не обделят вниманием друзья и старые знакомые, в течение всего дня вы будете привлекать к себе самых разных людей. Весьма велика вероятность новых знакомств; привязанности зарождаются стремительно, но большинство из них носит мимолетный характер. Вас ожидает немало соблазнов и искушений.

Скорпион

Высок жизненный потенциал. Есть шанс справиться со многими делами, решить разнообразные задачи. Ваша активность столь высока, что окружающим остается только позавидовать; постарайтесь, по крайней мере, не торопить тех, с кем имеете дело, не навязывать им свою волю. Есть шанс договориться с деловыми партнерами о сотрудничестве на новых условиях, при этом вы поступите мудро, если не станете брать на себя слишком больших обязательств.

День сулит много приятных эмоций тем, кто не слишком требователен и капризен. Близкие люди готовы едва ли не на все, чтобы поднять вам настроение, но вы упорно сопротивляетесь, настаивая на том, что единственными удачными идеями являются ваши собственные. И все же поводов для искренней радости у вас сегодня будет немало!

Стрелец

Вполне удачный день; не придется проявлять чудес изобретательности, чтобы провести его весело и интересно. Не стоит ожидать от себя особого трудового энтузиазма, заниматься решением серьезных задач. В профессиональной сфере вряд ли проявится и ваш завидный творческий потенциал – куда больший интерес для вас сегодня представляют вопросы досуга и организации свободного времени.

Много приятных эмоций подарит встреча с друзьями, по вкусу вам придутся разнообразные забавы на свежем воздухе. Существенных перемен в финансовом положении не ожидается. Жизненный тонус сравнительно высок, нежелательны эксперименты с имиджем, использование сомнительных косметических средств.

Козерог

Снижение жизненного потенциала может сказаться не только на самочувствии, но и на настроении Козерогов, именно поэтому сегодня особенно важно получить максимум позитивных эмоций, не навредив при этом здоровью. Спокойно завершайте дела, не ставя перед собой слишком сложных задач и недостижимых целей; деловая активность находится на невысоком уровне, но это не помешает вам добиться определенных успехов.

Вы можете несколько дискомфортно чувствовать себя на многолюдных собраниях, однако в кругу друзей прекрасно проведете время. Не пренебрегайте возможностью пообщаться с родственниками, рассказать о своих чувствах тому, кто вам небезразличен.

Водолей

Жизненный потенциал снижается, вы поступите мудро, если по мере сил оградите себя от перегрузок и нервного напряжения. Можно обсуждать деловые вопросы, но всерьез рассчитывать на то, что все обещания, на которые так щедры сегодня ваши партнеры, будут выполнены, увы, не приходится. Не скупитесь на знаки внимания друзьям и близким, этот день позволит укрепить отношения, сделать их более доверительными и теплыми.

Вероятно получение ценных подарков, вещей, о которых вы давно мечтали. Для отдыха выбирайте места спокойные, не слишком многолюдные и шумные. Этот день подходит для приема гостей и нанесения визитов. Нежелательно злоупотреблять алкоголем и жирной пищей.

Рыбы

Благоприятные тенденции весьма сильны, не в силах они повлиять лишь на ваше самочувствие – существует вероятность недомоганий, обострения хронических заболеваний. Следует воздержаться от занятий, требующих серьезных усилий, больше отдыхать, отложив неважные и несрочные дела. Общение с друзьями будет радовать, неформальные беседы с коллегами и деловыми партнерами также поднимут настроение.

В этот день лучше следовать ранее составленному плану, импровизации нежелательны. Позвольте окружающим проявить инициативу, но не соглашайтесь на предложения, которые кажутся рискованными; подсказки интуиции помогут избежать неприятных ситуаций.