Видео: 61-летний Владимир Кузьмин удивил всех помолодевшим лицом

На первый взгляд 61-летний артист выглядел довольно свежо, правда, настораживало практически полное отсутствие морщин и большие глаза. Но когда он заговорил, зрителей шокировало отсутствие естественной мимики. Все создавало впечатление, что кожу на лице Кузьмина просто натянули до невозможного, пишет Soulpost.ru.

Возможно, певец пытается выглядеть под стать своей 34-летней жене Екатерине, с которой он познакомился много лет назад на своем концерте. А может еще таким образом он пытается скрыть последствия его злоупотребления алкоголем — только в прошлом году был скандал, когда он в стельку пьяным вышел на сцену.

На помолодевшего Кузьмина смотрите ниже!