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Любовный гороскоп 2017 года: чего ждать каждому знаку зодиака… Ух, как всё закрутил Огненный Петух!

Limon.ee
Limon.ee
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В скором времени наступит Новый год под покровительством Огненного Петуха. Эту птицу отличает задиристый нрав, импульсивность, желание доминировать и непостоянство. По этой причине в личной жизни многих людей в 2017 году произойдут радикальные перемены, пишет Cluber.com.ua.

Гороскоп любви на 2017 год

Овен

Огненная природа Овнов будет в полной гармонии с хозяином грядущего года. Личная жизнь у тебя будет складываться очень удачно. Следующий год — это идеальное время для завязывания серьезных отношений или вступления в брачный союз. Но на фоне новых романтических знакомств, тебе придется повышенное внимание уделять своей внешности и здоровью.

Телец

Если ты родился под этим знаком, то личная жизнь в 2017 году пройдет довольно ровно и бесстрастно. У тебя будут и интересные встречи, и многообещающие свидания, но все они окажутся лишь мимолетными интрижками. Тельцы могут рассматривать год Огненного Петуха как передышку перед завоеванием новых высот на любовном фронте. Резкие движения в этой сфере тебе лучше отложить на будущее.

Близнецы

Неясность в личной жизни поначалу может расстроить Близнецов. Год Огненного Петуха начнется для тебя с расставаний и потерь. Но в итоге все изменения пойдут тебе лишь на пользу. Многие Близнецы повстречают своих любимых людей именно в 2017 году. Так что будь готов к переменам и открывайся новому.

Рак

В начале года водная природа Раков вступит в жестокую борьбу с огненной натурой Петуха. И следующий год тебе придется провести в оборонительной позиции, поскольку многие любовные союзы будут стремиться к распаду. Поэтому для Раков важным станет сохранение уже существующих отношений. Но не спеши унывать, ведь к осени всё уляжется и твоя личная жизнь вновь обретет покой.

Лев

Год Огненного Петуха станет для Львов периодом полного доминирования на любовном фронте. Каждая намеченная цель будет тебе по зубам. Но в погоне за романтическими приключениями Львы не должны забывать сохранять уже занятые позиции в личной жизни.

Дева

Для этого представителя стихии земли верность и преданность будут гораздо важнее соблазнительных знакомств и интригующих приключений. Сильные и уверенные в себе Девы в следующем году не будут искать новых знакомств. Для тебя важным будет сохранение, углубление и развитие уже сложившихся союзов.

Весы

Обычно сдержанные и уравновешенные Весы в следующем году всех удивят. Накопленные эмоции вырвутся на свободу. Ты будешь блистать и кружить голову представителям противоположного пола. Многие Весы разрушат в следующие 12 месяцев свои союзы и на их обломках немедленно создадут новые — более крепкие и долговечные.

Скорпион

Твой сложный и переменчивый характер будет мешать в любовных отношения как никогда раньше. Высокая самооценка и эгоизм может отпугнуть новых знакомых от представителей этого знака. Поэтому Скорпионам, если они хотят изменить свою личную жизнь, придется немного изменить себя. То есть научиться прощать недостатки и промахи, проявляя при этом чудеса выдержки и дипломатичности.

Стрелец

2017 год пройдет для Стрельцов с высоким уровнем накала личных отношений. В любовной сфере будущий период ознаменуется случайными краткосрочными романами и болезненными расставаниями. Твоя яркая творческая натура как нельзя лучше отобразит горячую и темпераментную природу Огненного Петуха. Особенно наполненной будет личная жизнь у представителей искусства.

Козерог

Интеллигентным и умным Козерогам будет непросто. Чтобы в личной жизни год Огненного Петуха сложился удачно, тебе придется акцентировать внимание на своей внешности. Эффектный облик поможет не потеряться в толпе, подчеркнет твои достоинства и скроет недостатки. Потраченные усилия не пройдут даром, и Козероги заполнят год интересными знакомствами и романтическими победами.

Водолей

Для Водолеев следующий год пройдет под знаком семьи. Кто-то из них будет совершенствовать уже имеющуюся семью, а кто-то энергично будет создавать новую. Одинокие займутся усердным поиском серьезных отношений. Активные и общительные Водолеи с легкостью будут завязывать новые знакомства.

Рыбы

Холодные Рыбы получат в следующем году прекрасную возможность до краев наполнить свой устоявшийся мир свежими и яркими красками. В твоей личной жизни случатся разительные перемены. И связаны они будут с неожиданной встречей, которая произойдет летом и полностью перевернет твой мир. В год Огненного Петуха многие Рыбы обретут свою, абсолютно на них не похожую, но идеально подходящую половинку.

Согласно китайской астрологии, год Огненного Петуха наполнится встречами, поездками и искрометными событиями. А на судьбу каждого из нас окажут огромное влияние знакомства с новыми людьми. Так что будь готов к новым приключениям!

Мы желаем тебе обрести свою любовь в 2017 году или укрепить уже имеющиеся отношения!

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