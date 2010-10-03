Божена Рынска заявила, что не собирается уезжать из России

Божена Рынска для начала объяснила, что своим постом в Facebook выразила исключительно свое мнение и свои эмоции. "Я всего лишь чувствовала ликование от того, что люди, чуть не убившие меня, сами отправились в ад. Я испытала торжество, вылила его на эмоциях, ну и понеслась писать губерния по кочкам", – заявила Божена.

Рынска отметила, что относительно своей записи советовалась с адвокатами. "Они говорят, что в моем посте нет и намека на уголовное дело. В нашей стране не предусмотрено уголовного наказания, если человек радуется смерти любого другого человека. Призывать к смерти действительно нельзя. Но радоваться смерти врага – мое конституционное право", – подчеркнула журналистка.

В настоящее время на сайте change.org за лишение российского гражданства Божены Рынски подписалось уже 170 тысяч человек. Однако сама светская львица дала понять, что не собирается повиноваться никаким решениям.

"Я не хочу уезжать. Я хочу бороться. После той травли НТВ я очень сильно закалилась. Я могу объявлять голодовку, я не подчиняюсь ни подпискам о невыезде, ни домашним арестам. Я не признаю их суд", – цитирует Рынску "Открытая Россия". Более того, Божена заявила, что ее ничто не толкнет к смене места жительства.

Журналистка объяснила: "Я люблю этот город, я люблю эту квартиру. Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России", – заключила Рынска.

Как писали ранее, громкий скандал разразился после того, как на страничке Божены Рынской в Facebook появился оскорбительный пост, в котором она выражала радость по поводу гибели в авиакатастрофе Ту-154 журналистов НТВ. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Позже из микроблога Рынской этот пост исчез, и уже в другом сообщении она попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства... Осиновый кол в могилу каждому".