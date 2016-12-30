Кружка пива в день защитит от потери слуха

Ежедневная кружка пива может стать средством защиты от потери слуха, как показало исследование ученых из Университета Пенсильвании. Этот популярный напиток содержит повышенный уровень железа, которое и предотвращает глухоту, по мнению ученых. Отметим, что зеленые листовые овощи, коричневый рис и некоторые разновидности мяса также помогут поднять в организме уровень железа. Впрочем, не слишком сильно, ведь от анемии или дефицита железа страдает 30% населения Земли, пишет Medikforum.ru.

Наблюдения за здоровьем более чем 300 000 человек показало, что существует связь между анемией и потерей слуха. Дефицит этого минерала вызывает сенсоневральные слуховые нарушения - повреждения улитки или нервных сигнальных путей. Также нехватка железа может приводить к кондуктивной потере слуха - проблемам с костями в средней части уха. Уровень дефицита железа у наблюдаемых ученые измеряли по их медицинским записям.

Примерно у 1,6% участников отмечались кондуктивные, сенсоневральные нарушения слуха, а также глухота. Примерно у 0,7% была диагностирована анемия. Оказалось, что нехватка железа прочно связана с сенсоневральной потерей слуха, а также чуть менее выраженно с кондуктивной потерей слуха. Дальнейший анализ подтвердил повышенный риск развития обоих форм потери слуха среди жертв анемии, как сообщается в журнале JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.