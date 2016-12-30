Ноль здравого смысла с Еленой Малышевой: смотрите девять самых убойных эпизодов из «Жить здорово!»

Малышева стала не только народной любимицей, но и всеобщим объектом шуток и насмешек. Но, кажется, телезвезда не переживает по этому поводу.

Редакция Limon.ee подобрала самые убойные приколы, связанные с передачами Елены Малышевой. Ребята, это просто взрыв мозга!

«Германшаич, идите сюда! Сейчас мы с вами совершим зачатие в пробирке!»

«Уборку дома не нужно делать очень тщательно, чтобы у микробов не было привыкания».

«Насморк — это основа всего зла!»

Правду говоря, я не смотрю телевидение, но эти эпизоды из телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!» давно уже стали в Интернете своеобразным фольклором. Если нам удалось повеселить тебя, жми «Нравится» и делись позитивом с друзьями.

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