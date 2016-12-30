Определены авиалинии с самыми сексуальными стюардессами

Исследование, подготовленное сервисом для путешественников Trippy и журналом Maxim, предлагает метрики для ранжирования авиакомпаний по сексапильности стюардесс. И это имеет смысл, так как некоторые авиакомпании, больше чем другие, уделяют внимание внешности своих работников, пишет Soulpost.ru.

В ходе опроса, Trippy попросили более 2000 пассажиров оценить привлекательность авиахостесс по шкале от 1 до 10. Результаты не заставили себя ждать.

Стюардессы на Emirates Airlines признали самыми красивыми. С рейтингом 7,17 они заметно оторвались от остальных фаворитов, United Airlines (6,73) на втором месте, Hawaiian Airlines (6.71) на третьем и Delta (6.68) на четвертом.

Впрочем, исследование пропустило одну компанию, которая должна была попасть в список. Речь идет о вьетнамской авиакомпании Bikini Airlines. Если вы когда-нибудь соберетесь в путешествие по Юго-Восточной Азии, обязательно оцените привлекательность стюардесс, одетых исключительно в купальники!