Госпитализирован Константин Райкин

Артиста прооперировали под общим наркозом. По словам Райкина, все запланированные на январь спектакли с его участием отменены. В Тобольске он собирался участвовать в фестивале «Золотая маска».

По словам актера, он повредил ногу, так как не заметил ступеньки и упал.

«Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо», — приводит слова Райкина издание «Тобольск.ру». «Когда нужно бегать и прыгать… раньше времени не получится. Сейчас приходится переключаться на другие темпоритмы», — добавил актер.

Актер Константин Райкин родился в 1950 году в Ленинграде, окончил Театральное училище имени Щукина. Сейчас занимает должность худрука театра «Современник».