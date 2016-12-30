Самые читаемые новости Limon.ee в 2016 году! После этого больше никогда не говорите, что нам не о чем писать

Этот год был ярким и запоминающимся для редакции портала Limon.ee и наших читателей, но, вспоминая нашу историю, можем сказать, что бывало и веселее. Главное событие года по мнению редакции – пятилетие нашего развлекательного портала. Смотрите, какие новости читали сотни тысяч людей в Эстонии и за ее пределами на Limon.ee в юбилейный для нас год.