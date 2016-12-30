Вот знаки китайского гороскопа, которым сказочно повезет в 2017 году!

Мы тут нашли прогноз одного специалиста по китайской астрологии, и он говорит, что к счастью должны готовиться люди трех знаков:

Крысы, Быки и Драконы.

Зовут эксперта Джонсон Чуа. Он говорит, что в году Петуха больше всего повезет как раз этим трем знакам, пишет Lifter.

Особенно это касается бизнеса, денег и карьерных вопросов. Наступающий год Красного Петуха будет также невероятно успешным для людей, занятых в отраслях медиа и пищевой промышленности.

Что касается «цветов на счастье», то предстоящий год как раз уникален тем, что модницы могут носить одежду любых цветов и оттенков: Петуху все равно!

Но если колористика для вас все-таки необычайно важна, сосредоточьтесь на желтом, красном и синем - это традиционные цвета успеха, везения и положительной энергии.

Представителям тех знаков из китайской астрологии, которых не ждет в этом году ничего особенного, Чуа рекомендует носить специальные камни-обереги, защищающие от психического перенапряжения. Какие именно, особого значения не имеет: выбирайте свой.

И главное: в год эксцентричного Петуха очень важно относиться философски к любым переменам в жизни!